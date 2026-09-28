Irina Fodor a recunoscut cine îi dă cele mai multe mesaje pe telefon. S-a aflat că nu este soțul ei! Ce a dezvăluit despre ea

În ediția din 21 septembrie 2026 a emisiunii Furnicuțele, Irina Fodor a recunoscut cine îi trimite cele mai multe mesaje pe telefon și se pare că nu este vorba despre soțul ei, Răzvan Fodor! Descoperă ce a recunoscut îndrăgita vedetă de la Asia Express.

Irina Fodor a fost invitata lui Cătălin Măruță în ediția din 21 septembrie 2026 a emisiunii Furnicuțele, show din programul TV al Antenei 1. Cu acest prilej, îndrăgita vedetă de la Asia Express nu s-a ferit să recunoască cine îi dă, de fapt, cele mai multe mesaje pe telefon. Un detaliu inedit este faptul că nu soțul este cel care face acest lucru. Descoperă în rândurile de mai jos ce a dezvăluit vedeta.

Irina Fodor a recunoscut cine îi dă cele mai multe mesaje pe telefon! S-a aflat că nu este soțul ei! Ce a dezvăluit

În cadrul show-ului Furnicuțele, Irina Fodor a fost invitata lui Cătălin Măruță și, printre alte curiozități, acesta a întebat-o cum reușește să facă față dorului de familie.

„Vorbim mult la telefon, în fiecare zi”, a fost răspunsul oferit de Irina Fodor.

„Cine îți dă cele mai multe mesaje pe telefon?”, au dorit Scamă și Blană să afle.

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Acesta a fost momentul în care prezentatoarea Asia Express a recunoscut cine o caută cel mai des și se pare că nu este vorba despre soțul ei, Răzvan Fodor.

„Mesaje...Sora mea și Diana (n.r. fiica prezentatoarei)”, a spus aceasta.

„Mai ales când ești plecată, de câte ori pe zi verifici un chat unde știi clar că nu ți-a scris nimeni, dar totuși speri”, au dorit furnicuțele să mai afle.

După un moment de gândire, invitat a spus: „Nu cred că fac treaba, asta nu am timp să aștept nimic în Asia Express. Timpul trece atât de repede încât nu ai cum să fii în așteptare, nu ai cum! Nu, nu aștept nimic. Nu există acest lucru”.

„Ce persoană din telefonul tău ar trebui invitată aici ca să verifice răspunsurile pe care le-ai dat până acum în emisiune. Adică, o persoană salvată în telefonul tău care ar putea să confirme dacă ceea ce ai spus tu până acum este așa sau nu”, au mai întrebat Scamă și Blană.

„Problema este că mai multe persoane pot confirma, fiindcă eu sunt destul de sinceră în viața de zi cu zi, adică prietenii și apropiații mă cunosc cap-coadă!”, a spus zâmbind Irina Fodor, la Furnicuțele.

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