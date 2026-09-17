A plătit 24 de dolari pe o coală de timbre și a observat o greșeală. Unul dintre ele a ajuns să valoreze 2 milioane de dolari

Un bărbat a plătit 24 de dolar pe o coală de timbre și a observat o greșeală care s-a dovedit a fi o investiție de milioane.

Timbrele celebre au acum o valoare de milioane de dolari | Shutterstock

Deși un funcționar din New York nu văzuse niciodată un avion, a ajuns să facă o investiție impresionantă.

În 1918, William T. Robey a descoperit accidental unele dintre cele mai valoroase timbre din istorie, scrie Smithsonian Magazine.

În vârstă de 29 de ani, Robey, care colecționa timbre, cumpărase 100 de timbre neobișnuite, pentru 24 de dolari.

În urma achiziției, Robey a fost urmărit și de reprezentanții Departamentului Poștal al Statelor Unite, care voiau să recupereze timbrele inedite.

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A plătit 24 de dolari pe o coală de timbre și a observat o greșeală

Robey era angajat la compania Hibbs and Company, care se afla la o scurtă distanță de oficiul poștal de pe New York Avenue. Pe 14 mai 1918, Robey s-a dus acolo cu 30 de dolari, pentru a-și mări colecția de timbre.

Dar această decizie i-a adus accidental o investiție considerabilă, scrie Science Blog.

Cu doar câteva zile înainte, Departamentul Poștal începuse să tipărească peste 2 milioane de timbre noi, cu valoarea nominală de 24 de cenți. Acestea aveau un design special care celebra lansarea primului serviciu de poștă aeriană regulat din lume.

Clair Aubrey Huston, designer la Biroul pentru Gravură și Tipărire al SUA (BEP), a bazat ilustrația centrală a timbrului pe o fotografie a avionului Curtiss JN-4H „Jenny”, care urma să fie folosit în primele zboruri ale serviciului, potrivit Smithsonian Magazine.

Timbrul înlocuia cabina din față a avionului Jenny cu un compartiment pentru poștă.

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Înainte de lansarea timbrului, însă, apăruseră deja zvonuri despre o posibilă eroare de tipărire, așa că toți colecționarii erau atenți.Designului lui Huston era complex și necesita 2 plăci de gravură separate. Ca urmare, hârtia trebuia să treacă de 2 ori printr-o presă manuală.

Colecționarii au avut dreptate, biroul a produs 9 coli cu erori. Fiecare conținea 100 de timbre cu avionul tipărit cu susul în jos. Angajații au găsit și au distrus 8 dintre colile greșite, iar celelalte timbre au fost trimise către oficii din Washington, New York și Philadelphia. Însă o coală cu eroarea rară a trecut de controalele de calitate.

Când a ajuns la oficiul poștal, Robey a găsit singura coală de timbre inversată care mai exista.

Timbrele de 24 de dolari aveau o valoare enormă

Robey a cumpărat timbrele la valoarea lor nominală, de 24 de dolari (aproximativ 510 dolari în prezent). Bărbatul i-a spus funcționarului de la oficiul poștal că e vorba despre versiunea inversată abia după ce o cumpărase.

Funcționarul i-a alertat pe oficiali că o coală cu erori trecuse de controlul calității. Inspectorii poștali au încercat să confiște coala lui Robey. S-au prezentat la locul său de muncă la doar câteva ore după vânzare și i-au interogat și soția acasă.

Dar nu aveau temei legal pentru a-i confisca timbrele, iar Robey i-a refuzat în mod repetat.

Dornic să scape de inspectori și să vândă timbrele înainte să apară alte exemplare Robey a început să-și promoveze descoperirea. O săptămână mai târziu, le-a vândut comerciantului de timbre din Philadelphia Eugene Klein pentru 15.000 de dolari (aproximativ 317.000 de dolari în prezent). Soții Robey au folosit banii pentru a-și cumpăra o casă și o mașină.

În cei 105 ani de la crearea lor, timbrele Inverted Jenny au fost împărțite și revândute, schimbându-și proprietarul de zeci de ori, potrivit site-ului oficial.

Ce s-a întâmplat cu timbrele celebre

Exemplarul cu numărul 78, identificat astfel pe baza poziției sale în coala de 100 de timbre, a fost recuperat după ce a ajuns în interiorul unui aspirator. Exemplarul cu numărul 66 a fost furat în timp ce era expus la o convenție filatelică în 1955 și nu a mai fost recuperat niciodată. 2 dintre timbrele inversate, numerele 2 și 70, sunt expuse la Muzeul Poștal din Washington.

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În 2021, un bloc de patru timbre Jenny a fost vândut la licitație pentru suma record de 4.9 milioane de dolari.

Recent, exemplarul cu numărul 49, reapărut în 2018 după ce petrecuse zeci de ani ascuns într-o casetă de valori, a fost vândut la licitație pentru 2 milioane de dolari. A devenit, astfel, cel mai scump timbru american vândut vreodată.