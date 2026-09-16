Pe cine sună Elisabeta Lipă prima dată atunci când ajunge într-o țară străină. Cum folosește serviciile de telefonie mobilă

Elisabeta Lipă a dezvăluit ce face atunci când ajunge într-o țară străină și ce mesaje primește de la cei dragi. Ce se întâmplă de fiecare dată când este departe de casă?

Ediția din 15 septembrie 2026 a emisiunii Furnicuțele, sezonul 2, a adus în fața telespectatorilor noi povești și dezvăluiri despre invitații emisiunii. Printre subiectele abordate s-au numărat și obiceiurile pe care aceștia le au atunci când pleacă departe de casă, iar Elisabeta Lipă a povestit ce face atunci când ajunge într-o țară străină.

Pe cine sună Elisabeta Lipă prima dată atunci când ajunge într-o țară străină

Fosta mare campioană a vorbit despre modul în care păstrează legătura cu cei dragi atunci când este plecată și a dezvăluit ce fel de mesaje primește cel mai des de la persoanele apropiate. Pentru Elisabeta Lipă, distanța nu înseamnă întreruperea legăturii cu cei de acasă, mai ales în perioadele în care este nevoită să petreacă mai mult timp departe.

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În cadrul emisiunii, Elisabeta Lipă a fost întrebată cine este persoana care îi scrie cel mai des pe telefon și dacă primește mesaje prin care cei de acasă vor să știe unde se află.

„Cine vă scrie de pe telefon cel mai des «Unde ești?»”, a fost întrebarea adresată invitatei.

Elisabeta Lipă a explicat că nu primește, de regulă, mesaje formulate exact în acest fel, ci mai degrabă mesaje prin care cei dragi se asigură că este bine și îi cer să dea un semn atunci când are posibilitatea.

„Nu prea primesc mesajul ăsta. Primesc, în schimb, «Ce faci?», «Dă un semn când poți»”, a povestit Elisabeta Lipă.

Discuția a continuat cu o întrebare despre modul în care preferă să comunice atunci când se află departe de casă. Invitată să aleagă între mesajele scrise și cele vocale, fosta mare sportivă a răspuns fără ezitare.

„Folosiți mai des mesaje text sau vocal?”, a fost întrebată.

„Text”, a răspuns Elisabeta Lipă.

De câte ori și-a sunat familia din străinătate

Elisabeta Lipă a vorbit și despre perioadele în care a fost nevoită să petreacă mult timp departe de casă. Experiența sa din lumea sportului a însemnat numeroase deplasări, cantonamente și perioade de pregătire în afara țării.

Întrebată dacă a sunat vreodată acasă dintr-o altă țară doar pentru a nu simți atât de puternic distanța față de cei dragi, Elisabeta Lipă a recunoscut că a făcut acest lucru de multe ori.

„Ați sunat vreodată acasă din altă țară doar ca să nu simțiți că sunteți departe?”, a fost întrebarea.

„Da, de multe ori. Câte cantonamente am făcut, pregătire...”, a răspuns Elisabeta Lipă.

Pentru fosta campioană olimpică, telefoanele și mesajele au reprezentat astfel o modalitate simplă de a rămâne conectată cu cei de acasă în perioadele în care activitatea sportivă o ținea departe de familie.