Primăria Municipiului București a anunțat ce evenimente sunt pregătite pentru weekendul 19-20 septembrie 2026, cu ocazia zilelor Capitalei.

Zilele Bucureștiului 2026. Programul complet al evenimentelor din acest weekend. Concerte, spectacole și activități în Capitală | Captură Facebook/ Primăria Municipiului București

Bucureștiul marchează în acest weekend 567 de ani de la prima atestare documentară. Primăria Capitalei a pregătit un program care cuprinde concert, proiecții de film și proiecții monumentale pe Palatul Parlamentului, spectacole în aer liber, ateliere pentru copii, dezbateri, tururi ghidate, expoziții și activități dedicate patrimoniului orașului.

Evenimentele vor avea loc în Piața Constituției, pe Calea Victoriei, la sediul municipalității și în mai multe spații culturale. Manifestările de „Zilele Bucureștiului 2026” se adresează atât adulților, cât și copiilor, iar pentru o parte dintre activități intrarea este liberă.

Citește și: Cum va fi vremea până pe 12 octombrie 2026! Prognoza meteo completă pentru București și toată țara pentru următoarele 4 săptămâni

Programul evenimentelor din acest weekend, de Zilele Bucureștiului

Articolul continuă după reclamă

Primăria Capitalei promite zile de bucurie în acest weekend și pregătește zeci de evenimente care să facă din București un oraș vibrant și plin de dispoziție, potrivit unei postări făcute pe contul oficial de Facebook.

SÂMBĂTĂ

10.00 – 18.00: Gara Basarab – #TogetherForConnections (Linii speciale, vehicule istorice și concursuri);

10.00 – 18.00: Depoul și Autobaza Giurgiului – #TogetherBehindTheScenes (Vizite ghidate);

10.00 – 18.00: Gara de Nord – #TogetherForRailHeritage (Vizite la Muzeul CFR și Salonul Regal);

10.00 – 18.00: Mobility Lines – #TogetherWeExplore (Linii speciale înființate către obiective culturale și turistice din județul Ilfov, cu punct de plecare din Parcul Regele Mihai I);

10.00 – 18.00: Metrorex – #TogetherBehindTheScenes (Vizite la simulatorul de metrou și în Depoul Străulești);

16.00 – 18.00: Tur ghidat „Calea Victoriei – Poarta dinspre Orient și Occident”;

16.00 – 17.00: „Magia Ghicitorilor”, spectacol susținut de Teatrul „Ion Creangă”, Piața Revoluției;

16.00 – 18.00: Tururi ghidate gratuite la Primăria Capitalei;

17.00 – 18.00: Dezbaterea „Bucureștiul Scriitorilor”, Piața Revoluției – Statuia Iuliu Maniu;

19.00 – 19.30: Concert Cantus Mundi, Zona Teatrului Odeon;

19.00 – 20.00: Concert We Singing Colors, Casa Filipescu-Cesianu;

20.00 – 21.30 – RUDIMENTAL – live show, iMAPP Bucharest Winners League 2026, Piața Constituției;

20.30: Cinema Spaniol: „Amarga Navidad” de Pedro Almodovar, Casa Filipescu-Cesianu;

21.30 – 23.00 – Winners League – competiția internațională de video mapping – Moment special dedicat Nadiei Comăneci, iMAPP Bucharest Winners League 2026.

DUMINICĂ

10.00 – 18.00: Gara Basarab – #TogetherForConnections (Linii speciale, vehicule istorice și concursuri);

10.00 – 18.00: Depoul și Autobaza Giurgiului – #TogetherBehindTheScenes (Vizite ghidate);

10.00 – 18.00: Gara de Nord – #TogetherForRailHeritage (Vizite la Muzeul CFR și Salonul Regal);

10.00 – 18.00: Mobility Lines – #TogetherWeExplore (Linii speciale înființate către obiective culturale și turistice din județul Ilfov, cu punct de plecare din Parcul Regele Mihai I);

10.00 – 18.00: Metrorex – #TogetherBehindTheScenes (Vizite la simulatorul de metrou și în Depoul Străulești),;

12.00 – 14.00: Tururi ghidate gratuite la Primăria Capitalei;

16.00: Recital duo pian-vioară, Arcul de Triumf;

16.00 – 18.00: Tur ghidat „Calea Victoriei – Poarta dinspre Orient și Occident”;

18.00 – 19.00: Dezbaterea „Parcul Natural Văcărești – Trecut, prezent și viitor”, Piața Revoluției;

19.00: D’ALLES Bucureștilor de altădată, Sala Dalles;

19.00 – 21.30: Battle of the Beats by Raiffeisen Bank, Trotuar Muzeul Național de Artă al României;

19.00 – 20.00: Concert We Singing Colors, Casa Filipescu-Cesianu;

20.00 – 22.00: „It’s not goodbye, it’s turn heads later” by NEPI Rockcastle, Cercul Militar Național;

20.30: Cinema Spaniol: „Los domingos / Sundays”, de Alauda Ruiz De Azúa, Casa Filipescu Cesianu;

20.30 – 22.00 – WHOMADEWHO (Hybrid DJ Set) – live show, iMAPP Bucharest Winners League 2026, Piața Constituției.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Povestea Palatului Știrbey. Reședința de lângă București a fost martora unor momente care au schimbat istoria României

Străzi închise în București pe 19 și 20 septembrie 2026. Restricții majore și pe Șoseaua Kiseleff

Primăria Sectorului 1 anunță că, în acest weekend, Șoseaua Kiseleff se închide circulației auto pentru a deveni o promenadă culturală în cadrul primei ediții a „Triunghiului Muzeelor”.

„Vom organiza, chiar pe bulevard, ateliere gratuite de olărit, linogravură, construcție de case dobrogene, instrumente tradiționale și reciclare creativă, precum și activități dedicate naturii și patrimoniului. Vor avea loc și momente muzicale, tururi, activități pentru copii, proiecții de film și vânătoarea de comori <<Descoperă ADN-ul României>>.

Din Bulevardul Kiseleff mai sunt doar doi pași până la Muzeul Geologic Național, Muzeul Național de Istorie Naturală <<Grigore Antipa>> sau Muzeul Național al Țăranului Român. Copiii pot intra gratuit în muzee dacă au brățara <<Triunghiul Muzeelor>>.

Primăria Sectorului 1 a distribuit deja brățări în școlile din sector. Pentru copiii care vin la eveniment și nu au brățări, ne-am pregătit cu aproximativ 2.500 de brățări care vă așteaptă în Kiseleff”, potrivit anunțului făcut de Primăria Sectorului 1 pe contul oficial de Facebook.

PROGRAMUL COMPLET AL TUTUROR ACTIVITĂȚILOR, DAR ȘI TOATE AMĂNUNTELE DESPRE ACEST EVENIMENT AICI:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările