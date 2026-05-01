Cum a reacționat Daciana Sârbu atunci când Denise Rifai a numit-o Ponta, din greșeală

În cea mai nouă ediție a emisiunii Furnicuțele, Denise Rifai a numit-o Ponta pe Daciana Sârbu. Totul s-a întâmplat din greșeală.

Toate edițiile din emisiunea Furnicuțele sunt diferite și fiecare are farmecul său. Denise Rifai, dar și invitații săi, au demonstrat acest lucru.

Daciana Sârbu a vorbit despre momentul în care a luat decizia de a se despărți de Victor Ponta. A subliniat faptul că nu a fost o clipă anume, ci că mai multe întâmplări adunate de-a lungul timpului au culminat cu verdictul luat.

„Cel mai rău e să stai în zona de nefericire, pentru că te îmbolnăvește, e doar o prelungire a suferinței.”, a declarat invitata emisiunii Furnicuțele.

Daciana Sârbu nu a uitat să menționeze faptul că a vorbit atât cu prietenele sale, cât și cu un terapeut pentru a putea trece mai ușor peste despărțirea de Victor Ponta.

„Sigur că mai și bârfim bărbații, și asta ne ajută, evident.”, a punctat Daciana Sârbu. Aceasta a participat la ultima probă a emisiunii Furnicuțele, cea intitulată „Lucrare de control.” Denise Rifai i-a adresat mai multe întrebări legate de viața personală, implicit de fiica sa.

La final însă, aceasta a numit-o pe Daciana Sârbu, Ponta. Totul s-a întâmplat din greșeală, iar prezentatoarea emisiunii Furnicuțele a transmis că așa se întâmplă când ești obișnuit cu o anumită situație.

Daciana Sârbu l-a ascultat pe tatăl său, în cadrul emisiunii Furnicuțele

Invitat prin apel video, tatăl Dacianei Sârbu a vorbit despre aceasta și despre felul în care s-a dezvoltat ea ca și copil.

„De la mine n-a primit observații dure și nici o palmă, niciodată. Irina care e un copil de excepție și Maria pe care am adoptat-o, e un alt gen, e plină de viață, de idei, pentru noi e o bucurie. Cel mai mare bine a fost acest act al adoptării.”, a declarat tatăl Dacianei Sârbu.

A povestit cum Daciana Sârbu și Victor Ponta au adoptat-o pe fiica lor în secret, iar ulterior i-au prezentat-o. Tatăl Dacianei a mai spus faptul că fiica sa are o „încăpățânare elegantă” și că atunci când își propune ceva, reușește întotdeauna.

La 40 de ani, Daciana Sârbu a decis că dorește să urmeze o școală de patiserie la Paris. Lucrurile au decurs așa cum și-a propus.

„Am trecut de la mâncătorie la cofetărie.”, a declarat Daciana Sârbu.