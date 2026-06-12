Furnicuțele 2026. Valentin Sanfira, detalii din culisele muzicii populare: Cum culege folclorul și ce mesaje au piesele sale

Episodul 40 din data de 12 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Valentin Sanfira vorbește deschis despre activitatea sa artistică și explică procesul prin care culege piesele din folclor pentru a le aduce în fața publicului. Interpretul abordează fenomenul nunților și al evenimentelor private din România, oferind în același timp o analiză pe text a propriilor melodii pentru a explica mesajele și stările pe care dorește să le transmită prin versuri.

Vineri, 12.06.2026, 17:00