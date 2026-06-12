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Furnicuțele 2026. Valentin Sanfira, detalii din culisele muzicii populare: Cum culege folclorul și ce mesaje au piesele sale

Episodul 40 din data de 12 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Valentin Sanfira vorbește deschis despre activitatea sa artistică și explică procesul prin care culege piesele din folclor pentru a le aduce în fața publicului. Interpretul abordează fenomenul nunților și al evenimentelor private din România, oferind în același timp o analiză pe text a propriilor melodii pentru a explica mesajele și stările pe care dorește să le transmită prin versuri.
Vineri, 12.06.2026, 17:00
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Furnicuțele 2026. Cum a început cariera lui Valentin Sanfira și ce rol crucial a jucat Gheorghe Porumbel în viața lui

Furnicuțele 2026. Cum a început cariera lui Valentin Sanfira și ce rol crucial a jucat Gheorghe Porumbel în viața lui

Logo show Vineri, 12.06.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Nicolae Datcu, spectacol total la emisiunea „Furnicuțele”! Artistul o imită pe Irina Loghin

Furnicuțele 2026. Nicolae Datcu, spectacol total la emisiunea „Furnicuțele”! Artistul o imită pe Irina Loghin

Logo show Vineri, 12.06.2026, 17:40 Furnicuțele 2026. Valentin Sanfira spune adevărul despre prietenii: „Există multă invidie în breasla noastră”

Furnicuțele 2026. Valentin Sanfira spune adevărul despre prietenii: „Există multă invidie în breasla noastră”

Logo show Vineri, 12.06.2026, 17:30 Furnicuțele 2026. De unde îi vine încăpățânarea de a face muzică? Valentin Sanfira: „Din copilărie, din hora satului!”

Furnicuțele 2026. De unde îi vine încăpățânarea de a face muzică? Valentin Sanfira: „Din copilărie, din hora satului!”

Logo show Vineri, 12.06.2026, 17:17 Mireasa, sezonul 13. Dorian, Ciprian și Daniel sunt într-o cursă de eliminare

Mireasa, sezonul 13. Dorian, Ciprian și Daniel sunt într-o cursă de eliminare

Logo show Vineri, 12.06.2026, 15:58 Mireasa, sezonul 13. Meci de fotbal tensionat între băieți

Mireasa, sezonul 13. Meci de fotbal tensionat între băieți

Logo show Vineri, 12.06.2026, 15:38 Mireasa, sezonul 13. Ce și-ar fi dorit fetele: să fie singure în casă sau alături de mame?

Mireasa, sezonul 13. Ce și-ar fi dorit fetele: să fie singure în casă sau alături de mame?

Logo show Vineri, 12.06.2026, 15:32 Mireasa, sezonul 13. Gesturi tandre între Denis și Bianca

Mireasa, sezonul 13. Gesturi tandre între Denis și Bianca

Logo show Vineri, 12.06.2026, 15:20 Mireasa, sezonul 13. Claudia către Denis: Te iert pentru tot, dar nu pot să uit atitudinea ta!

Mireasa, sezonul 13. Claudia către Denis: Te iert pentru tot, dar nu pot să uit atitudinea ta!

Logo show Vineri, 12.06.2026, 14:39 Mireasa, sezonul 13. Darius se bagă peste Daniela și Mihai! Nu îi lasă să se cunoască

Mireasa, sezonul 13. Darius se bagă peste Daniela și Mihai! Nu îi lasă să se cunoască

Logo show Vineri, 12.06.2026, 14:29 Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Provocări spectaculoase pentru semifinalistele Amanda și Erika

Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri". Provocări spectaculoase pentru semifinalistele Amanda și Erika

Logo show Vineri, 12.06.2026, 12:10 Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Marius Aurelian Dragu

Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Marius Aurelian Dragu

Logo show Vineri, 12.06.2026, 10:35
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