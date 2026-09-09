Emilian, dezvăluiri emoționante despre copilărie și muzică. „Mi-e dor de copilărie”. În același registru, Cătălin Măruță a declarat că era plinuț în școala generală.

Cum arăta Cătălin Măruță în școala generală. Prezentatorul a dezvăluit un detaliu pe care puțini îl știau | antena 1

Emilian a vorbit deschis despre copilăria sa, despre familie și despre drumul pe care l-a parcurs până să ajungă artist.

Cum arăta Cătălin Măruță în școala generală

Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, cântărețul a rememorat perioada în care muzica a început să facă parte din viața lui și a dezvăluit cât de mult îi lipsesc momentele petrecute acasă, alături de cei dragi.

Întrebat cum își amintește copilăria, Emilian a mărturisit că are o nostalgie puternică pentru acei ani. „Mi-e dor de copilărie, când alergam fără scop”, a spus artistul, descriind o perioadă în care lucrurile erau mai simple și lipsite de presiunea vieții de adult.

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Cătălin Măruță a făcut și o observație despre felul în care arăta Emilian în perioada școlii. Prezentatorul a recunoscut că și el era „plinuț” în generală și a remarcat că artistul a avut, la rândul său, aceeași experiență.

Muzica a apărut în viața lui Emilian de la o vârstă foarte fragedă. Artistul cântă de la cinci ani, iar mama sa a avut un rol important în apropierea lui de acest domeniu. În clasa a V-a, Emilian a început să se gândească serios la muzică și, ulterior, și-a dorit să studieze pianul și chitara.

Parcursul său educațional a fost unul strâns legat de muzică. A urmat Liceul de Muzică și mai apoi Conservatorul, avându-l printre profesorii importanți pe Constantin Lazăr, despre care a vorbit cu admirație. Artistul l-a descris drept un om tenace, care a contribuit la formarea sa.

Emilian a trecut însă și prin momente dificile. În perioada participării la X Factor, artistul s-a confruntat cu atacuri de panică și depresie, ajungând la spital. Medicii i-ar fi recomandat atunci să nu mai cânte, iar pentru el acel moment a fost unul extrem de greu.

S-a temut că nu va mai putea urca niciodată pe scenă, însă lucrurile s-au schimbat. Astăzi spune că este fericit că poate continua să facă muzică.

Familia lui Emilian, sursa lui de inspirație

Familia ocupă un loc important în viața artistului. Emilian a recunoscut că îi este greu pentru că își vede părinții rar și ajunge mai puțin acasă decât și-ar dori. Atunci când se întoarce la Iași, încearcă să petreacă alături de ei câteva zile.

Relația cu mama sa este una specială. Aceasta l-a susținut încă de la început și a fost martoră la primele sale încercări muzicale. Emilian și-a dorit să îi dedice și o piesă părinților, însă a recunoscut că îi este dificil să o cânte direct în fața lor din cauza emoțiilor.

La rândul său, mama artistului a vorbit cu mândrie despre parcursul fiului său și despre faptul că îl vede astăzi făcând ceea ce și-a dorit. Emilian mai are o soră, Cristina, cu care are o relație apropiată. Cei doi au cochetat cu muzica încă de mici și au ajuns să realizeze împreună inclusiv albume de muzică pentru copii.

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Pentru Emilian, familia, muzica și amintirile din copilărie rămân strâns legate. Deși drumul profesional l-a purtat departe de Iași, artistul continuă să privească spre locurile și oamenii care l-au format cu recunoștință și emoție.