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Cum i-a explicat Monica Davidescu mamei soacre că dorește să-și păstreze numele după căsătorie: "E o singură..."

Monica Davidescu și Aurelian Temișan formează de mulți ani unul dintre cuplurile cunoscute din showbizul românesc.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 18:00 | Actualizat Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 13:25
Cum i-a explicat Monica Davidescu mamei soacre că dorește să-și păstreze numele după căsătorie: "E o singură..." | antena 1
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Deși sunt căsătoriți, cei doi nu au același nume de familie, iar alegerea actriței de a-și păstra numele după nuntă a avut o semnificație aparte. Monica Davidescu a povestit că a vrut să ducă mai departe numele tatălui său, dar și că numele ei era deja cunoscut pe afișele spectacolelor în care juca.

Cum i-a explicat Monica Davidescu mamei soacre că dorește să-și păstreze numele după căsătorie

Actrița a explicat că nu a fost vorba despre o dorință de a se distanța de soțul ei. Aurelian Temișan a înțeles alegerea și nu a fost deranjat de faptul că partenera sa a rămas Monica Davidescu și după căsătorie.

Un alt motiv important a fost legat de tatăl său, care își dorise un băiat și se temea că numele familiei nu va mai fi dus mai departe. Monica a decis să păstreze numele Davidescu și să îi împlinească astfel dorința. Surorile sale au ales să preia numele soților, însă ea a simțit că trebuie să facă o alegere diferită.

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În discuțiile despre această decizie, actrița a amintit și de reacția mamei soacre. Monica i-ar fi explicat că există deja o singură doamnă Temișan și că nu își dorește să îi ia locul. Astfel, a preferat să rămână cu numele ei, în timp ce Aurelian și-a păstrat, la rândul său, numele de familie.

Cei doi au ales însă ca fiica lor să poarte ambele nume, Temișan și Davidescu. Actrița a glumit că acest lucru îi poate crea uneori mici dificultăți atunci când trebuie să completeze formulare, pentru că numele este destul de lung.

Monica Davidescu a crescut într-un sat din Prahova și a avut emoții când s-a gândit să dea la actorie

Drumul actriței spre scenă a început departe de luminile Capitalei. Monica Davidescu s-a născut în apropiere de Câmpina și a copilărit în satul Vistieru, din comuna Șotrile, județul Prahova.

Acolo a trăit până în 1989, într-un mediu rural, unde școala și viața de zi cu zi presupuneau uneori eforturi considerabile. Într-un interviu, povestea că mergea pe jos kilometri întregi, mai ales iarna, pentru a ajunge la liceu.

Deși își dorea încă din adolescență să urmeze actoria, primul contact cu ideea de a da la facultate în București a fost copleșitor.

După ce a terminat liceul, în 1990, a venit în Capitală să afle ce presupunea examenul de admitere. Orașul mare, agitația și întâlnirea cu profesorii pe care îi văzuse doar la televizor au făcut-o să se simtă nepregătită. A renunțat atunci la idee și a lucrat o perioadă ca învățătoare în sat.

Nu a abandonat însă visul. În 1994 a prins curaj și a susținut examenul la Actorie, fiind admisă la facultate. Patru ani mai târziu, absolvea Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică, iar numele Monica Davidescu devenea tot mai cunoscut pe scenele din România.

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