În această ediție din Furnicuțele, Denise Rifai l-a avut invitat pe Cătălin Zmărăndescu. A fost un episod extrem de amuzant, iar prezentatoarea a izbucnit într-un hohot de râs.

Ca de fiecare dată, Furnicuțele aduc un strop de fericire pe chipurile telespectatorilor. De data aceasta, atât prezentatoarea, cât și invitații, au avut parte de un moment cu adevărat interesant.

În mijlocul unei conversații care s-a vrut serioasă, Denise Rifai a izbucnit în râs și de acolo lucrurile s-au schimbat.

Furnicuțele, invitat Cătălin Zmărăndescu. Motivul pentru care Denise Rifai a izbucnit în râs

Denise Rifai l-a întrebat pe invitatul său cum știe să crească găini, asta pentru că Zmărăndescu are acasă curte unde își crește propriile găini, dar are și ouă. Acesta a menționat că atunci când era copil, a crescut la țară.

Imediat după, Denise a fost curioasă să afle care este semnificația colierului pe care Cătălin Zmărăndescu l-a purtat în emisiune. Acesta a declarat că în urmă cu câțiva ani și-a regăsit spiritualitatea și credința în Dumnezeu.

Atunci când fiica sa, Matilda, a avut o problemă de sănătate și nu a mai putut participa la o competiție importantă, Cătălin Zmărăndescu alături de familia sa, s-a rugat pentru ca micuța să-și revină. Acesta spune că în dimineața ce a urmat rugăciunii, Matilda nu a mai avut aproape nimic.

De asemenea, după participarea la Survivor, Zmărăndescu a descoperit că are „o pată pe femurul piciorului stâng.” Ulterior a dorit să afle despre ce este vorba, iar la analize s-a dovedit a fi benign.

„În fiecare an, analize, În perioada aceea, până am aflat răspunsul, am fost panicat. Viața mea a luat o altă întorsătură.”, a povestit Cătălin Zmărăndescu. Acesta a menționat faptul că „fără Dumnezeu suntem praf în vânt.”

Ulterior, când Denise Rifai l-a întrebat cum s-a cunoscut cu Luiza, acesta a încercat să povestea ce s-a întâmplat în acea perioadă. Cu toate acestea, sportivul a fost oprit în repetate rânduri de către Furnicuțe, iar îndrăgita prezentatoare a izbucnit în hohote de râs.

Câți copii are Cătălin Zmărăndescu

Sportivul a povestit că Mihai și Alexandra sunt copiii săi din prima căsătorie. Fiind acum mari, Cătălin Zmărăndescu are grijă doar de cei mai mici dintre copiii săi, și anume Vladimir și Matilda.

De 12 ani, Luiza și Cătălin formează un cuplu. S-au cunoscut la Londra, acolo unde, cei doi au povestit că s-au întâlnit în sala de sport.

„Ne-am cunoscut la Londra, după prima întâlnire mi-a zis că ne vom căsători la finalul anului.”, a povestit Luiza Zmărăndescu. Aceștia s-au văzut pentru prima oară într-o sală de fitness, acolo unde Zmărăndescu antrena alte persoane.