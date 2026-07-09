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„Furnicuțele”, invitat Gabi Tamaș. Cum a încercat să producă alcool la Survivor

Invitat în emisiunea Furnicuțele, Gabi Tamaș a vorbit despre un moment amuzant întâmplat la Survivor, atunci când a încercat să producă alcool din cocos.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 09 Iulie 2026, 17:30 | Actualizat Joi, 09 Iulie 2026, 15:07
„Furnicuțele”, invitat Gabi Tamaș. Cum a încercat să producă alcool la Survivor | antena 1
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Gabi Tamaș a fost invitat în emisiunea Furnicuțele, acolo unde a vorbit despre parcursul său la Survivor și Asia Express, dar și despre cele mai dificile momente pe care le-a trăit în viața sa profesională.

Cum a încercat să producă alcool la Survivor

Deși nu și-a propus să câștige emisiunea, în cele din urmă a reușit. La fel s-a întâmplat și la Asia Express, acolo unde l-a avut alături de el pe bunul prieten Dan Alexa.

„În Survivor a fost mult mai greu, sentimente pe care nu poți să le compari.”, a declarat Gabi Tamaș în fața lui Denise Rifai. A spus că la Asia Express i-a fost foarte dificil să ceară oamenilor adăpost după o zi întreagă de muncă. Rușinea și timiditatea sunt două adjective care îl caracterizează cu adevărat.

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Glumind în platou, Gabi Tamaș a declarat că își dorește să participe și la Insula Iubirii, dar ca ispită alături de Dan Alexa. În competiția Survivor, fostul fotbalist a reușit să depășească cele mai grele condiții chiar și fără alcool. Cu toate acestea, gândurile sale nu l-au îndepărtat prea mult de această ecapadă a gândurilor.

A încercat să producă alcool cu ajutor unei nuci de cocos pe care a încercat să o lase la fermentat. Deși după o perioadă a ținut să verifice dacă planul său a funcționat cu adevărat, până la final s-a lăsat păgubaș. În competiția Survivor, cel mai dificil i-a fost să reziste dorului de familie, de soție și de fiica sa.

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„Am încercat să-mi închid sentimentele pentru familie, mai erau două săptămâni și mi-au dat lacrimile. Atunci am vărsat două, trei lacrimi.”, a povestit Gabi Tamaș. Selena, fiica sa, este fără doar și poate punctul său sensibil, însă fostul fotbalist a menționat că și soția se află pe același palier, asta pentru că formează un cuplu de 22 de ani.

Cum a fost Asia Express pentru Gabi Tamaș și Dan Alexa

Cei doi sunt foarte buni prieteni de cel puțin 25 de ani. Dacă Gabi Tamaș reușește să câștige orice fel de concurs își propune, Dan Alexa l-a lăudat ca fiind unul dintre cei mai determinați oameni.

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Gabi a fost locomotiva echipei. El e un animal, adevărat animal sălbatic, foarte puțină lume îl știe, ca dovadă s-a dus și a ucis Survivor.”, a spus Dan Alexa în platoul emisiunii Furnicuțele. Cei doi s-au cunoscut atunci când Gabi Tamaș avea 17 ani.

A fost impresionat atât de talentul cât și de personalitatea sa, descriindu-l ca fiind „talent real”.

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