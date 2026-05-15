„Furnicuțele”, invitat Marian Capet. Câte mii de euro a putut să dea pentru păpușile Labubu

În acest episod al emisiunii Furnicuțele, Marian Capet a vorbit despre suma pe care a dat-o pentru colecția sa de păpuși Labubu.

Imediat cum a ajuns în emisiunea Furnicuțele, cele două mascote au scos din „mușuroiul” lor mai multe jucării Labubu. Acestea sunt fără doar și poate preferatele invitatului Marian Capet.

Câte mii de euro a putut să dea pentru păpușile Labubu

Deși a menționat că a avut jucării când era mic, uneori poate primite mai târziu decât și-ar fi dorit, a spus cu sinceritate că Labubu sunt preferatele sale. A descris, cum le-a pus pe unele dintre ele înrămate ca în niște tablouri.

„Am în jur de 100 de Labubu. Am și mai mari și mai mici, copii, prieteni.”, a povestit Marian Capet. Pasionat de acest subiect, le-a făcut chiar și locuințe jucăriilor sale. Vorbește cu ei câteodată și le-a arătat tuturor cum a decorat o capră cu Labubu, asta după ce un internaut și-a decorat mașina cu aceste mici plușuri.

A primit un Labubu de colecție în valoare de 1200 euro și spune că jucăriile aduse în platoul emisiunii Furnicuțele valorează 2000 de euro, aproximativ. Spune că nu a vizitat cabinetul psihiatrului cu colecțiile sale și obsesia pentru obiectele colecționate.

Invitatul telefonic și video, a fost colegul și prietenul lui Marian Capet, Liviu. Acesta l-a descris într-un fel în care puțină lume îl cunoștea până acum.

„Eu îi spun Marian, voi îl știți din online. Toată lumea că vrea să-și facă programare la Capet. Este dezordonat. Toată lumea trebuie să roiască în jurul lui, să-l ajute. Este într-adevăr o persoană muncitoare, oamenii vin la el din toate colțurile lumii. E un om foarte sufletist și sensibil. Are mulți prieteni pe care îi consideră familie. E atașat de familie.”, a povestit Liviu.

Ce frici are Marian Capet, a dezvăluit totul la Furnicuțele

Întrebat despre cele mai mari frici ale sale, Marian Capet a dezvăluit că „lipsa de control” este una dintre cele mai mari temeri pe care le are și le-a avut vreodată. Ulterior, mama sa, Mimi Capet, a transmis același lucru despre fiul său celebru.

„Eu cu tatăl lui lucram în schimburi inverse, erau 3 ore când trebuia să stea singur.”, a povestit mama sa. Marian Capet este fan colivă, așa că a primit în emisiune un pahar cu colivă pentru a o degusta.

Mama sa gătește de asemenea colivă din arpacaș. A povestit că micuț fiind, fiul său a crescut la țară, acolo unde se ocupa de toate treburile. Tatăl său a fost nevoit să vândă animale pentru a-i cumpăra lui o bluză.