Narcis Bujor a devenit în ultima perioadă unul dintre personajele despre care se vorbește tot mai mult în mediul online, iar aspectul său fizic a atras numeroase reacții din partea femeilor.

Narcis Bujor de la Insula Iubirii a vorbit despre unul dintre cele mai comentate detalii legate de fizicul său. Ce a mărturisit | antena 1

Ispita de la „Insula Iubirii” a observat valul de comentarii și complimente și a ales să vorbească deschis despre felul în care privește toată atenția primită.

Narcis Bujor de la Insula Iubirii a vorbit despre unul dintre cele mai comentate detalii legate de fizicul său

Tatuatorul a revenit în emisiune după participarea din sezonul precedent, iar apariția sa a fost remarcată rapid de telespectatori. Pe lângă imaginea sa, Narcis a atras atenția și prin atitudinea avută în cadrul emisiunii. Unul dintre momentele care au ajuns rapid în atenția publicului a fost confruntarea cu Armina, după ce aceasta a avut o serie de remarci la adresa ispitelor feminine.

În timp ce în online au apărut tot mai multe comentarii despre fizicul său, Narcis Bujor spune că primește complimentele cu bucurie, însă își dorește ca oamenii să fie interesați și de omul din spatele imaginii.

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Ispita a vorbit despre acest subiect într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Spynews.ro, în care a explicat că nu vrea să fie redus la imaginea de „bărbat fatal” care s-a creat în jurul său.

„În ultima perioadă am văzut foarte multe comentarii, clipuri și discuții despre mine în online, în special legate de aspectul meu fizic și de atenția pe care o primesc din partea femeilor. Nu o să fiu ipocrit. Sunt măgulit de complimente și apreciez fiecare persoană care îmi transmite un gând frumos. În același timp, mi-ar plăcea ca oamenii să ajungă să vadă și dincolo de imaginea care s-a creat în jurul meu. Participarea mea la Insula Iubirii nu a fost despre a demonstra că sunt „bărbatul pe care îl vor toate femeile”.

Pentru mine a fost și o oportunitate de a arăta cine sunt ca om, cum gândesc, cum mă comport și, mai ales, felul în care aleg să tratez o femeie. Am principii, valori, vulnerabilități și lucruri în care cred. Am încercat întotdeauna să tratez femeile cu respect, indiferent de context, și cred că respectul ar trebui să funcționeze în ambele sensuri. Mă bucur că sunt apreciat pentru felul în care arăt, dar mi-ar plăcea să fiu apreciat și pentru ceea ce sunt, pentru ceea ce gândesc și pentru felul în care aleg să mă port”, a declarat Narcis Bujor, în exclusivitate, pentru Spynews.ro.

Narcis Bujor, mesaj pentru femeile care îl admiră

Narcis a ținut să le mulțumească tuturor celor care i-au transmis mesaje și complimente în această perioadă. Chiar dacă atenția din partea femeilor a devenit un subiect intens comentat în online, ispita spune că primește inclusiv glumele cu zâmbetul pe buze.

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Pentru el, însă, imaginea fizică reprezintă doar primul lucru care poate atrage atenția. Ceea ce consideră cu adevărat important este caracterul și modul în care un bărbat se comportă atunci când primește atenția unei femei.

„Până la urmă, aspectul fizic poate atrage atenția. Caracterul este cel care spune cu adevărat cine ești. Pentru mine, adevărata masculinitate nu înseamnă câte femei te doresc. Înseamnă cum te porți atunci când ai atenția lor. Vă mulțumesc pentru toată atenția, pentru mesajele frumoase și chiar pentru glumele din online. Le primesc cu zâmbetul pe buze. Dar dacă tot vorbim atât de mult despre mine, mi-ar plăcea să vorbim și despre omul din spatele imaginii”, a mai spus ispita masculină.