Mireasa sezonul 14. Veronica s-a plâns de mizerie, iar fetele au sărit la atac
Ediția din 14 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Discuții aprinse și reproșuri în casă! Totul a pornit de la nemulțumirile Veronicăi, care i s-a plâns Claudiei din cauza vaselor nespălate și a dezordinii din baie.
Situația a escaladat rapid după ce Rebeca le-a transmis și celorlalte fete ce a spus Veronica. Deranjate de afirmațiile acesteia, concurentele au reacționat imediat: „Te rog să taci!”, a spus Maria.
Marti, 15.09.2026, 14:30