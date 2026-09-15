Mireasa sezonul 14. Veronica s-a plâns de mizerie, iar fetele au sărit la atac

Ediția din 14 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Discuții aprinse și reproșuri în casă! Totul a pornit de la nemulțumirile Veronicăi, care i s-a plâns Claudiei din cauza vaselor nespălate și a dezordinii din baie. Situația a escaladat rapid după ce Rebeca le-a transmis și celorlalte fete ce a spus Veronica. Deranjate de afirmațiile acesteia, concurentele au reacționat imediat: „Te rog să taci!”, a spus Maria.

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