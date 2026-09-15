Mireasa, sezon 14. Fetele, supărate pe Veronica. De la ce a pornit totul: „Te rog frumos să taci!”

În emisia live de Mireasa de pe 15 septembire au fost difuzate imagini cu un scandal pornit de la curățenie în casa fetelor.

Veronica i-a povestit Claudiei că a trebuit să rămână pentru a face curat, când toate celelalte fete au mers la somn. Reproșurile Veronicăi au fost duse mai departe de Rebeca. Maria s-a numărat printrre fetele care s-au enervat la auzul veștii că Veronica are o nemulțumire legată de curățenie.

Fetele au pornit atacul asupra Veronicăi. De la ce a pornit un nou scandal uriaș în casă: „Îmi tremură mâinile și picioarele! Te rog frumos să taci!”

„Eu toată ziua am făcut curățenie în ziua aceea. S-au băgat toate la somn. Eram supărată pentru că eu am făcut curățenie. Chiuveta era plină de vase, la baie plin cu haine. A trebuit să spăl cârpele cu mâna, am spălat și vasele, că toate s-au culcat. Și după ce am terminat de făcut curățenie, unele s-au trezit și au început să umble prin casă”, a spus Veronica.

„Foc și jale! E Veronica supărată pe noi că ne-am culcat, n-am spălat și ea a făcut totul!”, a spus Rebeca.

„Hai, mă lași? A pus-o cineva să pună mâinile alea… să facă pe aici? De ce… nu face terasa?”, a spus Maria țipând.

Ulterior, în bucătărie, în timp ce Maria debarasa alimentele primite și Veronica mânca, a axistat un schimb de replici.

„Eu cred că ești pusă să nu te înțelegi cu Niciuna! Era să zic ce ești! Îmi tremură mâinile și picioarele, nu mai pot să stau aici! Te rog frumos să taci din gură!”, a spus Maria.

Imaginile au fost difuzate în emisia live de pe 15 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

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