Loredana Groza a intrat în direct pentru a-i transmite un mesaj lui Ștefan Bănică Jr.

Ștefan Bănică a vorbit despre oamenii care i-au fost alături de-a lungul timpului, dar și despre relația pe care a avut-o cu mai multe nume importante din muzica și televiziunea românească. Printre persoanele despre care a făcut referire s-a numărat și Loredana Groza, artista pe care o consideră parte dintr-o generație importantă a muzicii românești.

Loredana Groza, mesaj neașteptat pentru Ștefan Bănică Jr. la Furnicuțele: „Acest Casanova al…”

Despre Ștefan Bănică, Loredana Groza a avut o caracterizare savuroasă, în spiritul unei glume între colegi și prieteni, „Casanova al femeilor din România”. Cei doi fac parte dintr-o perioadă în care muzica și televiziunea românească au trecut prin numeroase transformări, iar colaborările dintre artiști au devenit parte din poveștile lor de carieră.

Ștefan Bănică a vorbit și despre felul în care oamenii din aceeași zonă artistică ajung să se înțeleagă. Pentru el, există o formă de limbaj comun între cei care au crescut în același univers al muzicii, teatrului și televiziunii.

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Artistul a rememorat și perioada în care a început să se apropie de lumea artistică. A intrat la teatru încă de tânăr, iar parcursul său profesional avea să cuprindă, în timp, atât scena, cât și muzica și televiziunea. A jucat în numeroase producții și spune că aproximativ 90% dintre rolurile sale au fost principale, considerându-se, totodată, „o rotiță într-un mecanism” mai mare.

Un alt capitol important din povestea sa este legat de familie. Ștefan Bănică și-a amintit de tatăl său și de influența pe care acesta a avut-o asupra lui, dar și de momentele în care părinții au încercat să-i ofere tot ce au putut. Relația cu mama sa a fost una apropiată, iar artistul a povestit că, încă de la adolescență, a fost lăsat să fie independent, cu condiția să dea seara un telefon.

Prietenii lui Ștefan Bănică

Printre prietenii și colegii despre care Ștefan Bănică a vorbit se numără Virgil Ianțu. Relația cu Ianțu are și o latură de prietenie construită în timp, iar artistul a povestit despre începuturile jocului dintre ei, într-un context în care lumea televiziunii și cea a muzicii se intersectau tot mai mult.

Ștefan Bănică a vorbit cu apreciere și despre calmul lui Ianțu, dar și despre ironia pe care acesta o folosește.

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Artistul a amintit și nume importante din generațiile care l-au precedat sau alături de care a crescut profesional, precum Emilia Popescu și Octavian Sava. A povestit inclusiv despre legătura tatălui său cu Stela Popescu, o prietenie care s-a întins.

Pentru Ștefan Bănică, aceste relații au o valoare aparte. A păstra aproape oamenii cu care împărtășești aceeași pasiune și același limbaj artistic înseamnă, spune el, să nu pierzi legătura cu o parte importantă din propria poveste.