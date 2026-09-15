Un container de marfă vechi a fost transformat într-o casă complet utilată. Cum arată în interior locuința inedită

Un container de marfă vechi a fost transformat într-o casă complet utilată pentru 2 persoane, cu numeroase strategii de eficientizare a spațiului.

Casa e complet utilată și poate fi folosită de 2 persoane | Shutterstock

Deși e perceput drept doar o cutie metalică, un container poate avea mai multe utilizări, dincolo de a transporta marfa în siguranță.

În ultimii ani, a apărut o tendință prin care aceste containere sunt transformate în locuințe de tip tiny home, scrie New Atlas.

Luna Cottage e considerat un exemplu deosebit de reușit în această industrie.

Containerul a fost transformat într-o casă minusculă și confortabilă pentru 2 persoane.

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Un container de marfă vechi a fost transformat într-o casă complet utilată

Locuința Luna Cottage e construită într-un container maritim de aproximativ 6 metri lungime, care a fost modificat substanțial. Acesta a fost dotat cu o ușă și ferestre, și vopsit într-o singură culoare.

Deasupra a fost adăugat și un al 2-lea acoperiș, care ascunde eficient aspectul industrial original al cutiei metalice. Acesta contribuie și la îmbunătățirea performanței sale termice.

Un container de marfă vechi a fost transformat cu acest acoperiș, care oferă, de asemenea, o streașină care asigură umbră pe una dintre laturi și protejează o verandă bine proporționată pe cealaltă.

Veranda extinde considerabil spațiul de locuit în aer liber și e dotată cu scaune și o masă. În apropiere se află și o cadă cu hidromasaj, un loc pentru foc de tabără și mai multe locuri de stat, inclusiv câteva scaune suspendate.

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Interiorul e amenajat pe un singur nivel, cu un plan deschis și simplu, conceput pentru a valorifica la maximum spațiul limitat.

Intrarea duce direct în sufrageriei, care e destul de compactă, având în vedere lățimea redusă a containerului. Însă include totuși o canapea, o măsuță de cafea și un șemineu electric, precum și un televizor montat pe perete. Pe perete e instalat și un aparat de aer condiționat.

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Bucătăria ocupă cea mai mare parte din spațiul disponibil și are dulapuri amplasate de-a lungul ambilor pereți. E echipată pentru a permite gătitul și include o chiuvetă, un frigider cu un congelator, o plită cu inducție, un aparat multifuncțional care combină cuptorul cu microunde, cuptorul și friteuza cu aer cald, precum și un bar pentru micul dejun, cu 2 locuri.

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Puțin mai în interiorul casei se află baia, dotată cu un duș închis cu sticlă, o toaletă cu rezervor și un lavoar cu mobilier.

În apropiere se află dormitorul. Datorită amenajării pe un singur nivel, această încăpere oferă suficient spațiu pe verticală pentru ca o persoană să poată sta în picioare și include un pat dublu și spații de depozitare. Aici au fost instalate un al 2-lea televizor, precum și un alt aparat de aer condiționat.

Ce avantaje și dezavantaje au casele construite în containere de marfă

Atunci când vorbim de astfel de locuințe, există câteva diferențe notabile față de casele obișnuite, scrie Dwell.

Principalul avantaj e că aceste locuințe sunt considerate ecologice. Cum sunt mai mici decât locuințele obișnuite, e nevoie de mai puțin teren pentru construirea lor. Reducerea amprentei construcției înseamnă un consum mai mic de resurse și, implicit, un impact mai redus asupra mediului.

În plus, există milioane de containere maritime care nu mai sunt folosite. Transformarea lor în locuințe nu doar că economisește resurse și spațiu, ci și o cantitate considerabilă de energie, scrie GharPedia.

În plus, containerele de marfă sunt solide și rezistente din punct de vedere structural. Ele sunt construite pentru a face față condițiilor dificile din timpul transportului pe mare. Sunt proiectate să suporte încărcături grele, condiții meteorologice severe și manipulări repetate și dure.

Casele din containere pot fi construite mai rapid decât locuințele convenționale, un avantaj considerabil pentru mulți. Atunci când e cumpărat un astfel de container, vine deja cu pereții, podeaua, acoperișul și tavanul viitoarei locuințe.

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În același timp, există și dezavantaje notabile. Pentru mulți, dimensiunea unei astfel de locuințe reprezintă un minus important, mai ales dacă e vorba de o familie mai mare. Containerele maritime au dimensiuni fixe. Ele sunt fabricate ca module standardizate, cu înălțime, lungime și lățime prestabilite, ceea ce lasă puține posibilități de adaptare.

În același timp, obținerea unei autorizații pentru o astfel de locuință poate fi dificilă, în funcție de locul în care se dorește amplasarea sa.

Cum aceste containere sunt construite din metal, temperatura din interiorul locuinței trebuie gestionată cu atenție.

Prin urmare, fără o strategie bine pusă la punct pentru controlul temperaturii, o casă din containere poate deveni extrem de rece sau se poate transforma într-o adevărată saună pe timpul verii.

O preocupare reală în cazul locuințelor construite din containere e posibilitatea expunerii la mai multe substanțe toxice, în funcție de marfa care a fost transportată în ele în trecut.