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Puya, dezvăluiri despre momentul în care a câștigat primii bani care i-au adus siguranță financiară. „De acolo a început…”

Drumul lui Puya către succesul financiar în cariera solo nu a fost lipsit de dezamăgiri, riscuri și momente în care a fost nevoit să iasă din zona de confort.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 02 Noiembrie 2026, 19:00 | Actualizat Luni, 02 Noiembrie 2026, 15:55
Puya, dezvăluiri despre momentul în care a câștigat primii bani care i-au adus siguranță financiară. „De acolo a început…” | antena 1
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Artistul a vorbit despre începuturile sale, despre albumul solo care nu a mai fost lansat și despre piesa care a reprezentat un punct de cotitură în cariera sa.

Puya, dezvăluiri despre momentul în care a câștigat primii bani care i-au adus siguranță financiară

Puya a mărturisit că primul său album solo a fost înregistrat, însă nu a mai ajuns niciodată la public. Materialul conținea 13-14 piese, iar artistul nu a avut o explicație clară pentru decizia casei de discuri de a renunța la lansare. Dezamăgirea l-a demoralizat și l-a făcut să privească diferit următorii pași în muzică.

În paralel, rapperul își dorea să continue proiectul La Familia, însă situația era complicată. Sișu intra și ieșea din închisoare, iar Puya simțea că trebuie să găsească o soluție pentru a-și continua activitatea și pentru a câștiga bani. În plus, publicul îi percepea pe cei doi drept o echipă, astfel că dezvoltarea unei cariere solo putea fi interpretată de unii fani ca o formă de trădare.

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„Prietenul tău e la pârnaie, te apuci singur să faci bani, trebuia să menții flacăra”, a explicat artistul, evocând perioada în care a fost nevoit să meargă mai departe pe cont propriu.

Un moment esențial a fost apariția piesei „Undeva-n Balkani”, despre care Puya spune că a marcat începutul siguranței sale financiare. Succesul melodiei i-a demonstrat că poate construi ceva solid și în afara formulei care l-a consacrat alături de Sișu.

George Hora, omul care l-a încurajat să riște

Un rol important în această schimbare l-a avut și George Hora, pe care Puya îl apreciază pentru spiritul liber și disponibilitatea de a experimenta. Colaborarea l-a împins într-o direcție muzicală diferită: a cântat cu autotune și chiar în engleză, deși se considera, înainte de toate, rapper.

Artistul recunoaște că principala sa teamă era să nu se îndepărteze prea mult de rap și să piardă publicul La Familia. O parte dintre fani au criticat noul sound, considerându-l prea comercial, însă schimbarea i-a adus, potrivit lui Puya, de aproximativ cinci ori mai mulți fani.

Rapperul a înțeles că evoluția presupune uneori asumarea unor riscuri. Deși spune că are nevoie de cineva care să-l ghideze, Puya a demonstrat că poate lua decizii curajoase atunci când simte că este momentul potrivit.

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Și Cabron, care îl apreciază pentru perseverență, a evidențiat o calitate importantă a artistului: timbrul vocal distinctiv. Puya se bucură că vocea sa este recunoscută imediat, considerând-o o adevărată amprentă personală.

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