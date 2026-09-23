Furnicuțele 2026. Simona, soția lui Sorin Brotnei, detalii din relația lor: „Nu știam că e din Akcent!”

Episodul 12 al sezonului 2 din data de 23 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Simona, soția lui Sorin Brotnei, a oferit detalii despre relația lor și despre modul în care s-a dezvoltat povestea lor de dragoste pe parcursul anilor. Aceasta a mărturisit cu umor ce a simțit la prima lor întâlnire și a recunoscut că la început nu avea nicio idee despre notorietatea partenerului ei: „Nu știam că e din Akcent!”.

Miercuri, 23.09.2026, 18:11