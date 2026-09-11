Furnicuțele 2026. Calcă Anthony și Tara pe urmele mamei lor, Mariana Ionescu Căpitănescu? Detalii din viața de familie a artistei

Episodul 5 al sezonului 2 din data de 11 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Îndrăgita interpretă de muzică populară Mariana Ionescu Căpitănescu a venit în platou alături de copiii ei, Anthony și Tara, pentru a discuta despre familie, educație și pasiunea pentru artă. Cei doi tineri vorbesc despre dorința lor de a urma o carieră artistică, despre influența mamei lor în alegerile pe care le fac și despre primii pași pe care îi fac în lumea muzicii. Artista a rememorat și complicațiile medicale apărute neașteptat și teama trăită din cauza hemoragiei severe suferite chiar înainte de a își naște fiica.

Vineri, 11.09.2026, 18:22