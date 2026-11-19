Furnicuțele 2026. Virgil Ianțu și Rafi, provocați la jocul „Pârtieee!” Cei doi au avut de împins halbele cât mai aproape de marginea barului

Episodul 51 din data de 19 noiembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Virgil Ianțu și prietenul său, Rafi, au intrat într-o nouă provocare la Furnicuțe, jocul „Pârtieee!”. Cei doi au avut de împins halbele pe suprafața barului, încercând să le aducă cât mai aproape de margine fără să le scape. Îndemânarea și precizia au fost esențiale pentru câștigarea probei.

Joi, 19.11.2026, 18:05