Furnicuțele 2026. Rafi, prietenul din copilărie al lui Virgil Ianțu, dezvăluiri despre prietenia lor: „Am început armata împreună”

Episodul 51 din data de 19 noiembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Virgil Ianțu a avut parte de o surpriză de proporții la Furnicuțe: Rafi, prietenul său din copilărie, a venit să depene amintiri din anii petrecuți împreună. Cei doi au o prietenie care a trecut testul timpului, iar poveștile lor includ experiențe de neuitat, printre care și începutul armatei împreună: „Ne trimiteam scrisori”, povesteau ei.

Joi, 19.11.2026, 18:00