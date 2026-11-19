Furnicuțele 2026. Virgil Ianțu și Zoli Toth, amintiri despre cum s-au cunoscut: „Îl știu de când avea 4 ani”

Episodul 51 din data de 19 noiembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Zoli Toth, fondatorul trupei Sistem și unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Virgil Ianțu, a fost invitat la Furnicuțe, unde cei doi au depănat amintiri despre prietenia lor. Virgil spune că îl cunoaște pe Zoli încă de când acesta avea doar patru ani. Cei doi au povestit cum s-au întâlnit și cum s-a construit, în timp, o legătură specială care a rezistat anilor.

Joi, 19.11.2026, 18:24