Furnicuțele 2026. Ce spun Marius Bodochi și Marius Manole despre Maia Morgenstern! Mărturisiri de pe scenă

Episodul 4 al sezonului 2 din data de 10 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Doi dintre cei mai apreciați actori ai scenei românești, Marius Bodochi și Marius Manole, fac mărturisiri cdespre prietenia și colaborarea lor cu Maia Morgenstern! Cei doi actori vorbesc despre ce înseamnă să împarți scena cu Maia Morgenstern și ce lecții de profesionalism au învățat alături de ea de-a lungul anilor.

Joi, 10.09.2026, 18:33