Furnicuțele 2026. Chef Richard a venit încălțat în papucii de bucătar! Cum s-a descurat la provocarea ”Forță, tati!”

Episodul 1 al sezonului 2 din data de 7 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Chef Richard Abou Zaki a avut parte de o apariție inedită în emisiunea Furnicuțele. Celebrul bucătar nu a venit doar pentru a povesti despre parcursul său profesional, ci a transformat platoul într-un mic spațiu de lucru, unde regulile din bucătărie au devenit, pentru scurt timp, prioritare. Unul dintre detaliile care au atras atenția a fost faptul că cheful și-a pus papucii de bucătar și a intrat în atmosfera specifică unei bucătării profesioniste.

Luni, 07.09.2026, 17:15