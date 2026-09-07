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Home Furnicuțele Video Furnicuțele 2026. Chef Richard a venit încălțat în papucii de bucătar! Cum s-a descurat la provocarea ”Forță, tati!”
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Furnicuțele 2026. Chef Richard a venit încălțat în papucii de bucătar! Cum s-a descurat la provocarea ”Forță, tati!”

Episodul 1 al sezonului 2 din data de 7 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Chef Richard Abou Zaki a avut parte de o apariție inedită în emisiunea Furnicuțele. Celebrul bucătar nu a venit doar pentru a povesti despre parcursul său profesional, ci a transformat platoul într-un mic spațiu de lucru, unde regulile din bucătărie au devenit, pentru scurt timp, prioritare. Unul dintre detaliile care au atras atenția a fost faptul că cheful și-a pus papucii de bucătar și a intrat în atmosfera specifică unei bucătării profesioniste.
Luni, 07.09.2026, 17:15
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Furnicuțele 2026. Care este istoricul numelui lui chef Richard. Mama și bunica sa au venit în platoul emisiunii

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Furnicuțele 2026. Chef Richard, despre colaborarea cu Mădălina Ghenea: A fost primul meu spot de publicitate!

Logo show Luni, 07.09.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Cum l-a convins Mona Segall pe chef Richard să participe la Chefi la cuțite. Ce mesaje a primit din partea juraților

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Furnicuțele 2026. Cum a evoluat chef Richard în carieră. Mesajul pe care l-a primit din partea lui Chef Michel

Logo show Luni, 07.09.2026, 17:00 Mireasa, sezonul 14. Ronaldo, un concurent în casa Mireasa

Mireasa, sezonul 14. Ronaldo, un concurent în casa Mireasa

Logo show Luni, 07.09.2026, 16:05 Mireasa, sezonul 14. Ce au avut de discutat Veronica și Beleuț în timpul petrecerii?

Mireasa, sezonul 14. Ce au avut de discutat Veronica și Beleuț în timpul petrecerii?

Logo show Luni, 07.09.2026, 16:03 Mireasa, sezonul 14. Anne Mary, cu ochii pe Radu la petrecere! Primele neînțelegeri apar în cuplu

Mireasa, sezonul 14. Anne Mary, cu ochii pe Radu la petrecere! Primele neînțelegeri apar în cuplu

Logo show Luni, 07.09.2026, 15:50 Mireasa, sezonul 14. Maria și Valentin, dialog tensionat la party! Concurentul își recunoaște în fața ei și câteva regrete

Mireasa, sezonul 14. Maria și Valentin, dialog tensionat la party! Concurentul își recunoaște în fața ei și câteva regrete

Logo show Luni, 07.09.2026, 15:12 Mireasa, sezonul 14. Ședință cu scântei! Mamele și fetele au ajuns la discuții acide

Mireasa, sezonul 14. Ședință cu scântei! Mamele și fetele au ajuns la discuții acide

Logo show Luni, 07.09.2026, 14:57
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