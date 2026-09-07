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Asia Express sezonul 9, 7 septembrie 2026. Ce surpriză a pregătit Irina Fodor! Cum a reacționat Cheloo la misiunea dansului

A doua ediție a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, difuzată pe 7 septembrie 2026, a început în forță pentru concurenți. Pentru prima dată în istoria show-ului, Irina Fodor le-a pregătit o surpriză la început de drum. Află ce reacție a avut Cheloo când a aflat ce trebuie să facă.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 07 Septembrie 2026, 20:46 | Actualizat Luni, 07 Septembrie 2026, 20:59
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Descoperă ce reacție a avut Cheloo când a aflat că trebuie să danseze, la Asia Express-Drumul Mătăsii | Antena 1
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Surpriză de proporții pentru cele nouă echipe ce au pornit pe Drumul Mătăsii, la Asia Express, emisiune din programul TV al Antenei 1! Concurenții s-au întâlnit cu Irina Fodor la careu și nu mică le-a fost surpriza atunci când au descoperit ce surpriză le-a pregătit, în premieră, la început de drum.

Zâmbetele au fost rapid înlocuite de încruntare atunci când echipele au aflat care este misiunea pe care o au de făcut. Cheloo a avut o reacție neașteptată atunci când a aflat ce trebuie să facă pentru a merge mai departe. Observând atitudinea acestuia, Maurice Munteanu nu a rămas indiferent. Descoperă în rândurile de mai jos ce replică a avut acesta la adresa cunoscutului cântăreț.

Ce surpriză a pregătit Irina Fodor pentru concurenți! Cum a reacționat Cheloo la misiunea dansului, în ediția din 7 septembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii

Cele două echipe s-au adunat la careu pentru a afla de la Irina Fodor ce misiuni îi așteaptă, însă au avut parte de o surpriză de proporții atunci când au aflat ce surpriză li s-a pregătit. Pentru prima dată în istoria îndrăgitului reality show, prezentatoarea a oferit tuturor nu doar mapa cu harta, banii și telefonul, ci și un cadou extrem de util pe traseu: o pungă cu dulciuri și alte alimente, menite să dea un plus de energie concurenților. Așa cum era de așteptat, concurenții au fost mai mult decât încântați atunci când au descoperit bunătățile din pungă.

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Totuși, nu a durat mult și zâmbetele au fost rapid înlocuite de îngrijorare atunci când Irina Fodor a anunțat prima misiune: Echipele au fost puse să urmărească un dans tradițional uzbec.

„Noi nici dacă am avea cinci sute de fracturi pe o parte nu am reuși să facem chestia asta”, a zis Cheloo la testimonial.

La final, Irina Fodor a anunțat că echipele trebuie să convingă un turist din zonă să danseze alături de ei respectivul dans uzbec.

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După ce a văzut ce presupune misiunea, Cheloo a anunțat ce are de gând să facă:

„Nu vreau să fac! Unu la mână: mă respect ca bărbat și nu fac așa ceva, nici eu și nici el! Nu mă identific cu așa ceva, paote fetele se identifică. Dar asta nu e o chestie pentru bărbați!”, a fost reacția extrem de fermă și complet neașteptată a acestuia.

Concurenții de la Asia Express sezonul 9, la careu

„Nu e nimic, există și această posibilitate, să refuzați. Sigur!”, a zis Irina Fodor.

„Eu nu dansez, din principiu, de 35 de ani. Împreună am dansat de două ori în viață. Sunt împotriva dansului. Punct. O simulare de epilepsie pot să fac, aici. Le respect dansul”, a mai zis Cheloo.

„Veți pleca mai târziu cu 30 de minute după ultima echipă”, a fost pedeapsa anunțată de Irina Fodor.

Maurice nu a rămas indiferent la cele întâmplate: „Mie mi s-a părut o reacție justificată și am să spun de ce. Cred că maniera asta în care s-a autotratat și s-a autoeducat în toți anii ăștia, de bad boy, pur și simplu nu l-a lăsat să se exprime și în acest fel. Cred că a considerat că ar fi o chestiune care l-ar pune într-o ipostază inconfortabilă pentru ce își imaginează el că reprezintă el”.

colaj foto cu irina fodor si cheloo la asia express sezonul 9

Fără să mai stea pe gânduri, concurenții s-au apucat imediat de treabă, sperând că pot învățat rapid dansul, ca să poată pleca la următoarea misiune.

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