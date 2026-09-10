Furnicuțele 2026. Claudiu Istodor, dezvăluiri despre cum s-a cunoscut cu Maia Morgenstern și momentul care i-a adus din nou împreună

Episodul 4 al sezonului 2 din data de 10 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Claudiu Istodor a făcut mărturisiri despre Maia Morgenstern, rememorând începuturile relației lor, dar și modul în care destinul i-a adus din nou împreună. După mai bine de 20 de ani de la divorț, cei doi mari actori s-au reîntâlnit, au lăsat trecutul în urmă și au ales să trăiască o nouă etapă din viața lor de cuplu.

Joi, 10.09.2026, 18:19