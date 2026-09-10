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Furnicuțele 2026. Claudiu Istodor, dezvăluiri despre cum s-a cunoscut cu Maia Morgenstern și momentul care i-a adus din nou împreună

Episodul 4 al sezonului 2 din data de 10 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Claudiu Istodor a făcut mărturisiri despre Maia Morgenstern, rememorând începuturile relației lor, dar și modul în care destinul i-a adus din nou împreună. După mai bine de 20 de ani de la divorț, cei doi mari actori s-au reîntâlnit, au lăsat trecutul în urmă și au ales să trăiască o nouă etapă din viața lor de cuplu.
Joi, 10.09.2026, 18:19
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Furnicuțele 2026. Și-a dorit Maia Morgenstern o carieră în America? Răspunsurile actriței la „Lucrarea de control”

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Furnicuțele 2026. Ce spun Marius Bodochi și Marius Manole despre Maia Morgenstern! Mărturisiri de pe scenă

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Furnicuțele 2026. Maia Morgenstern și fiica ei, Cabiria, provocate la jocul „Furnici la bâlci”

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Furnicuțele 2026. Mesaj video emoționant de la fiica Isadora pentru Maia Morgenstern: „E confidenta mea!”

Logo show Joi, 10.09.2026, 17:40 Furnicuțele 2026. Cum s-a descurcat Maia Morgenstern la jocul „Dă-i la oase”

Furnicuțele 2026. Cum s-a descurcat Maia Morgenstern la jocul „Dă-i la oase”

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Furnicuțele 2026. Maia Morgenstern, amintiri pline de nostalgie despre părinții ei

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Mireasa sezonul 14. O fostă iubită a lui Ronaldo susține că este însărcinată cu el: „Nu este adevărat”

Logo show Joi, 10.09.2026, 15:29
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