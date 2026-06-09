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Furnicuțele 2026. Crina Mardare dă cărțile pe față. Cine i-a dat cel mai mult de furcă la Te Cunosc de Undeva

Episodul 37 din data de 9 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Crina Mardare dă cărțile pe față cu mult umor și sinceritate despre concurenții care i-au dat cel mai mult de furcă la orele de canto, iar celebrul hairstylist Capet vine în platou pentru a povesti totul despre experiența sa directă din cadrul show-ului „Te Cunosc de Undeva”. Cei doi își amintesc cu zâmbetul pe buze de momentele tensionate de la repetiții, de criticile constructive din culise și de provocarea uriașă de a transforma un non-atlet al muzicii într-un artist pe scenă.
Marti, 09.06.2026, 17:47
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Furnicuțele 2026. Crina Mardare, pusă la încercare de un grup de fete! Cine face playback și cine are voce cu adevărat?

Furnicuțele 2026. Crina Mardare, pusă la încercare de un grup de fete! Cine face playback și cine are voce cu adevărat?

Logo show Marti, 09.06.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Crina Mardare, surpriză de proporții! Ce mari artiști formați de ea au intrat în platou

Furnicuțele 2026. Crina Mardare, surpriză de proporții! Ce mari artiști formați de ea au intrat în platou

Logo show Marti, 09.06.2026, 17:30 Furnicuțele 2026. Crina Mardare, despre începuturile ca vocal coach: „Luminița Anghel a fost prima mea elevă!”

Furnicuțele 2026. Crina Mardare, despre începuturile ca vocal coach: „Luminița Anghel a fost prima mea elevă!”

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Logo show Marti, 09.06.2026, 14:57 Mireasa, sezonul 13. Claudia, extrem de deranjată de faptul că Denis interacționează cu o altă fată: ”Perversitate!”

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Logo show Marti, 09.06.2026, 14:31 Mireasa, sezonul 13. Totul s-a terminat între Denis și Claudia! Momentul în care concurentul a ridicat vocea

Mireasa, sezonul 13. Totul s-a terminat între Denis și Claudia! Momentul în care concurentul a ridicat vocea

Logo show Marti, 09.06.2026, 14:18 Drumul Spre World Cup 2026 | Episodul 12

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Drumul Spre World Cup 2026 | Episodul 11

Marti, 09.06.2026, 13:40 Super Neatza. Cum afectează critica și mesajele toxice relațiile noastre

Super Neatza. Cum afectează critica și mesajele toxice relațiile noastre

Logo show Marti, 09.06.2026, 10:55
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