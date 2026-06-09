Furnicuțele 2026. Crina Mardare dă cărțile pe față. Cine i-a dat cel mai mult de furcă la Te Cunosc de Undeva

Episodul 37 din data de 9 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Crina Mardare dă cărțile pe față cu mult umor și sinceritate despre concurenții care i-au dat cel mai mult de furcă la orele de canto, iar celebrul hairstylist Capet vine în platou pentru a povesti totul despre experiența sa directă din cadrul show-ului „Te Cunosc de Undeva”. Cei doi își amintesc cu zâmbetul pe buze de momentele tensionate de la repetiții, de criticile constructive din culise și de provocarea uriașă de a transforma un non-atlet al muzicii într-un artist pe scenă.

Marti, 09.06.2026, 17:47