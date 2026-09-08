Furnicuțele 2026. Cum a început pasiunea lui Ovidiu Lipan Țăndărică pentru tobe

Episodul 2 al sezonului 2 din data de 7 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Ovidiu Lipan Țăndărică a vorbit cu emoție despre copilăria sa și despre rolul important pe care l-au avut bunicii în viața lui. Artistul a povestit că părinții săi au divorțat și că a crescut fiind foarte apropiat de bunici. „Am avut noroc de bunici. Aveam tobe în casă. Am învățat să bat la tobe ținându-mă de ele prin casă”, a mărturisit acesta.

Marti, 08.09.2026, 17:50