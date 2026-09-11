Furnicuțele 2026. Dan, soțul Marianei Ionescu Căpitănescu, despre cine are ultimul cuvânt în familie

Episodul 5 al sezonului 2 din data de 11 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Mariana Ionescu Căpitănescu și soțul ei, Dan, vorbesc despre dinamica din căsnicia lor și despre modul în care gestonează neînțelegerile din viața de zi cu zi. Întrebați cine are ultimul cuvânt și cine are dreptate atunci când apar discuții în contradictoriu, Dan Căpitănescu a explicat abordarea sa bazată pe calm și compromis, punctând cu umor: „Eu cedez primul în numele păcii locale”.

Vineri, 11.09.2026, 18:48