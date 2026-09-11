Furnicuțele 2026. Jocul „Bolborohit”. Oase cântă cu apă în gură, iar Mariana Ionescu Căpitănescu ghicește piesele

Episodul 5 al sezonului 2 din data de 11 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Mariana Ionescu Căpitănescu a fost pusă la încercare în cadrul jocului „Bolborosit”. Regula a fost simplă, dar dificil de pus în practică: Oase a trebuit să fredoneze piese cunoscute având apă în gură, în timp ce îndrăgita interpretă de muzică populară a încercat să își dea seama despre ce melodii este vorba.

Vineri, 11.09.2026, 18:13