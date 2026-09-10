Furnicuțele 2026. Maia Morgenstern, față în față cu fiica ei, Cabiria! Dezvăluiri din viața de familie

Episodul 4 al sezonului 2 din data de 10 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, a pășit în platou pentru a-i face o surpriză mamei sale și pentru a împărtăși amintiri autentice din copilărie. Urmăriți o discuție caldă și transparentă despre dinamica din familia lor și despre modul în care îndrăgita actriță și-a crescut copiii.

Joi, 10.09.2026, 17:54