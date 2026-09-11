Furnicuțele 2026. Marcela Fota, despre sora ei, Mariana Ionescu Căpitănescu: „O admiram!”

Episodul 5 al sezonului 2 din data de 11 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Revedere plină de emoție între două dintre cele mai îndrăgite surori din folclorul românesc! Mariana Ionescu Căpitănescu și sora ei mai mică, Marcela Fota, s-au întâlnit în platou pentru a vorbi despre legătura lor specială. Marcela Fota a mărturisit cât de mult a influențat-o Mariana în parcursul ei și cât de mult a admirat-o încă din copilărie, văzând în ea un model demn de urmat.

Vineri, 11.09.2026, 18:39