Furnicuțele 2026. Marian Godină, despre perioada adolescenței: „Chiuleam mult, dar aveam potențial”

Episodul 39 din data de 11 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Marian Godină rememorează anii de liceu și vorbește deschis despre comportamentul său din adolescență, recunoscând că obișnuia să chiulească destul de mult de la ore. Invitatul folosește expresia „brânză bună în burduf de câine” pentru a descrie acea perioadă în care, deși avea potențial la învățătură, prefera adesea să ignore regulile școlare.

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