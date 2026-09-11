Furnicuțele 2026. Mariana Ionescu Căpitănescu, Anthony și Tara, provocare de atenție la jocul „Greu de concentrat”

Episodul 5 al sezonului 2 din data de 11 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Moment distractiv în platou alături de Mariana Ionescu Căpitănescu și copiii ei, Anthony și Tara! Aceștia au acceptat provocarea jocului „Greu de concentrat”, în care atenția la detalii a fost pusă la încercare. După urmărirea unui moment artistic susținut de un ansamblu folcloric, membrii familiei au trebuit să răspundă la o serie de întrebări despre ceea ce au observat pe scenă, de la numărul exact al dansatorilor până la detalii legate de costume sau mișcări.

Vineri, 11.09.2026, 17:38