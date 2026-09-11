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Furnicuțele 2026. Mariana Ionescu Căpitănescu, Anthony și Tara, provocare de atenție la jocul „Greu de concentrat”

Episodul 5 al sezonului 2 din data de 11 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Moment distractiv în platou alături de Mariana Ionescu Căpitănescu și copiii ei, Anthony și Tara! Aceștia au acceptat provocarea jocului „Greu de concentrat”, în care atenția la detalii a fost pusă la încercare. După urmărirea unui moment artistic susținut de un ansamblu folcloric, membrii familiei au trebuit să răspundă la o serie de întrebări despre ceea ce au observat pe scenă, de la numărul exact al dansatorilor până la detalii legate de costume sau mișcări.
Vineri, 11.09.2026, 17:38
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Furnicuțele 2026. Cel mai fericit moment din viața Marianei Ionescu Căpitănescu. Răspunsurile artistei la „Lucrarea de control”

Furnicuțele 2026. Cel mai fericit moment din viața Marianei Ionescu Căpitănescu. Răspunsurile artistei la „Lucrarea de control”

Logo show Vineri, 11.09.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Dan, soțul Marianei Ionescu Căpitănescu, despre cine are ultimul cuvânt în familie

Furnicuțele 2026. Dan, soțul Marianei Ionescu Căpitănescu, despre cine are ultimul cuvânt în familie

Logo show Vineri, 11.09.2026, 18:48 Furnicuțele 2026. Marcela Fota, despre sora ei, Mariana Ionescu Căpitănescu: „O admiram!”

Furnicuțele 2026. Marcela Fota, despre sora ei, Mariana Ionescu Căpitănescu: „O admiram!”

Logo show Vineri, 11.09.2026, 18:39 Furnicuțele 2026. Mariana Ionescu Căpitănescu, despre prima apariție la TV și pierderea fratelui ei

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Logo show Vineri, 11.09.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Calcă Anthony și Tara pe urmele mamei lor, Mariana Ionescu Căpitănescu? Detalii din viața de familie a artistei

Furnicuțele 2026. Calcă Anthony și Tara pe urmele mamei lor, Mariana Ionescu Căpitănescu? Detalii din viața de familie a artistei

Logo show Vineri, 11.09.2026, 18:22 Furnicuțele 2026. Jocul „Bolborohit”. Oase cântă cu apă în gură, iar Mariana Ionescu Căpitănescu ghicește piesele

Furnicuțele 2026. Jocul „Bolborohit”. Oase cântă cu apă în gură, iar Mariana Ionescu Căpitănescu ghicește piesele

Logo show Vineri, 11.09.2026, 18:13 Furnicuțele 2026. Mariana Ionescu Căpitănescu, despre începutul carierei: „Îmi doream să fiu ca Maria Ciobanu”

Furnicuțele 2026. Mariana Ionescu Căpitănescu, despre începutul carierei: „Îmi doream să fiu ca Maria Ciobanu”

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Logo show Vineri, 11.09.2026, 16:07 Mireasa, sezonul 14. Topul săptămânal! Cine sunt preferații publicului

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Mireasa sezonul 14. Fetele află alegerile mamelor! Cine riscă să fie blocată

Logo show Vineri, 11.09.2026, 16:01 Mireasa sezonul 14. Mamele și băieții votează o fată spre eliminare. Cine se află în pericol?

Mireasa sezonul 14. Mamele și băieții votează o fată spre eliminare. Cine se află în pericol?

Logo show Vineri, 11.09.2026, 15:57 Mireasa sezonul 14. Emanuel, Mircea și Beleuț sunt la mâna publicului. Cine a plecat acasă

Mireasa sezonul 14. Emanuel, Mircea și Beleuț sunt la mâna publicului. Cine a plecat acasă

Logo show Vineri, 11.09.2026, 15:44
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