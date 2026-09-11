Furnicuțele 2026. Mariana Ionescu Căpitănescu, despre prima apariție la TV și pierderea fratelui ei

Episodul 5 al sezonului 2 din data de 11 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Mariana Ionescu Căpitănescu rememorează două dintre cele mai importante momente din viața sa: debutul pe micul ecran și o mare pierdere personală. Artista își amintește reacția părinților din momentul în care au văzut-o pentru prima dată la televizor și mândria simțită de familie. De asemenea, artista vorbește deschis despre cea mai grea cumpănă prin care a trecut, pierderea fratelui ei.

Vineri, 11.09.2026, 18:30