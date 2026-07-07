Furnicuțele 2026. Oana și Vlad Gherman au ajuns la terapie de cuplu! Ce probleme au avut

Episodul 57 din data de 7 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Vlad Gherman și Oana Moșneagu vorbesc fără ocolișuri despre un subiect tabu pentru mulți: terapia de cuplu. Cei doi au povestit deschis cum au decis să ceară ajutorul unui specialist și ce i-a împins să facă acest pas în relația lor. Dincolo de momentele dificile, actorul a explicat ce reguli noi au implementat în viața de zi cu zi și ce au învățat să facă diferit pentru a gestiona conflictele, a comunica mai eficient și a-și proteja căsnicia.

Marti, 07.07.2026, 18:06