Furnicuțele 2026. Povestea dureroasă din copilăria lui Ovidiu Lipan Țăndărică: „A luat banii și nu s-a mai întors!”
Episodul 2 al sezonului 2 din data de 7 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Ovidiu Lipan Țăndărică a făcut dezvăluiri emoționante despre tatăl său și despre copilăria marcată de absența acestuia. Artistul a povestit că tatăl său a plecat în Austria pentru o moștenire și nu s-a mai întors în România. „Când m-am născut, el era în închisoare. Când aveam 3 ani, m-a văzut pentru prima dată”, a spus Ovidiu Lipan Țăndărică.
Marti, 08.09.2026, 18:00