Furnicuțele 2026. Ramona Bădescu, despre discriminarea românilor în Italia. A fost tratată diferit?

Episodul 43 din data de 6 noiembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. În cadrul rubricii „Lucrarea de control”, Ramona Bădescu a vorbit despre experiențele sale din Italia și despre posibilitatea de a fi fost discriminată din cauza naționalității. Vedeta a povestit dacă s-a confruntat cu prejudecăți sau dacă a simțit că este tratată diferit pentru că este româncă. Ce experiențe a avut de-a lungul anilor?

Vineri, 06.11.2026, 19:00