Urmează zile pline la Mireasa, cu emoții intense, momente memorabile și decizii care pot schimba destine! Luna decembrie aduce magia sărbătorilor, dar și nerăbdarea unei clipe extrem de așteptate - marea finală a sezonului!

Luna decembrie aduce momente decisive la Mireasa! Ediția de Ziua Națională dă startul numărătorii până la finala din 18 decembrie! | antena 1

Ziua Națională deschide seria edițiilor speciale, iar telespectatorii vor intra alături de concurenți în spiritul de sărbătoare, cu un decor de poveste, ținute inspirate din portul tradițional românesc, muzică și invitați speciali.

De 1 Decembrie, Mireasa le pregătește privitorilor o ediție de sărbătoare, care deschide oficial sezonul de Crăciun în Casa concurenților. Cu un decor de poveste, ornamente festive, ținute moderne inspirate din portul tradițional românesc, muzică și voie bună, atmosfera va fi pe măsura ocaziei. Nu vor lipsi invitații speciali - Viorica și Ioniță de la Clejani vor veni cu muzică bună și energia lor inconfundabilă, într-o zi în care buna dispoziție, spiritul românesc și muzica se împletesc cu emoțiile și distracția. Ediția va fi una cu totul aparte, iar telespectatorii vor putea să descopere mai multe zone ale Casei, în timp ce vor fi dezbătute cele mai importante subiecte, totul într-un cadru festiv, presărat cu voie bună și momente savuroase!

Astfel, Casa Mireasa devine locul unde sărbătorile își fac simțită prezența mai devreme, iar concurenții și telespectatorii vor intra împreună în atmosfera celei mai frumoase perioade din an, într-o zi în care bucuria de a fi împreună va fi în centrul atenției. Totuși, aceasta este doar prima dintre zilele speciale care îi așteaptă pe concurenți în perioada următoare!

Tinerii logodiți mai au doar câteva zile la dispoziție pentru a se gândi dacă își doresc să își unească destinele în fața ofițerului Stării Civile, transformând povestea începută la Mireasa într-un angajament pentru viitor. Marea Finală a sezonului 14 - Regatul Inimii va avea loc pe 18 decembrie, iar fiecare alegere capătă o importanță aparte pentru cei care și-au găsit dragostea în reality show. Telespectatorii, care au fost alături de concurenți în fiecare clipă, așteaptă cu sufletul la gură să vadă ce decizii vor lua aceștia.

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Numărătoarea inversă a început! Nu ratați Mireasa, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY!