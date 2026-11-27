Observator transmite în direct parada de 1 Decembrie și aduce poveștile creatorilor de viitor ai României.

Trei zile speciale, cât 33 de ani de povești, emoție și spectacol! De ziua Antenei 1, pe 29 noiembrie, sărbătorim oamenii care dau viață celor mai îndrăgite producții și creează poveştile pe care le trăim împreună. Între 29 noiembrie și 1 Decembrie, Antena aduce ediții speciale, surprize, invitați de colecție și povești inspiraționale la SuperNeatza cu Răzvan și Dani, Observator, Mireasa, Furnicuțele și Chefi la cuțite. De 33 de ani, Antena creează ce urmează. Toată România la Antena!

Maratonul Super Neatza, ediții speciale pentru zile de sărbătoare! Distracția începe duminică, de ziua Antenei 1 cu o super petrecere

Maratonul Super Neatza aduce ediții speciale, cu multă voie bună, invitați de seamă și momente spectaculoase, pentru zilele care merită sărbătorite așa cum se cuvine. Distracția începe duminică, atunci când Antena 1 sărbătorește 33 de ani de existență. Răzvan, Dani și ȋntreaga echipă reunesc prieteni dragi ai emisiunii la o petrecere aniversară pe cinste, iar invitații speciali sunt chiar telespectatorii care aleg să fie alături de echipa Super Neatza în fiecare zi. Printre cei care vor lua parte la aniversare se numără Irina Fodor şi chef Ştefan Popescu, Raluca Bădulescu, Florin Stamin, Maurice şi Connie Preda, Gabi Torje şi Alexuc, Dan Pavel, Florin Răducioiu, Adi Vasile, Iuliana Pepene, Bogdan Alecsandru, Mihaela Călin, Olivia Păunescu, Valentin Butnaru, dar și ispitele Insula Iubirii. Provocări pe măsură, momente musicale și imagini din mini-vacanţa de Ziua Naţională din locaţii deosebite din ţară vor fi aduse de Reporterii Super Neatza.

Luni, 30 noiembrie, Super Neatza îi sărbătorește pe cei aproximativ 800.000 de români care poartă numele Sfântului Andrei. Tot atunci, telespectatorii vor afla cine este marele câștigător al trofeului Ceaunul de Aur, în finala celei de-a patra ediții a super campaniei „Dă-te mare cu zacusca din dotare!”. Echipa Super Neatza pornește și în vizită la primele târguri de Crăciun, care se întrec în decorațiuni spectaculoase, și ajunge la Galați. În platou vor fi prezenți invitați speciali care poartă numele sfântului ocrotitor al României.

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De Ziua Națională a României, marți, 1 decembrie, Super Neatza celebrează istoria, valorile și tradițiile românești, dar și oamenii care construiesc viitorul. Sărbătoarea continuă în familia veselă Super Neatza, cu voie bună, preparate tradiționale și momente savuroase. Cei mai iscusiți bucătari se întrec în direct, iar Daniel Briciu, cunoscut drept Omul de Fontă și mare pasionat de gătit, îi invită pe telespectatori să pună ȋmpreună gustul românesc la loc de cinste.

33 de ani de Antena, 3 zile de sărbătoare la Observator! Poveștile românilor care creează România și parada de 1 Decembrie, în direct

De 33 de ani, Observator celebrează românii care creează România! De aici și din toată lumea. Trei zile speciale, cu reportaje-eveniment și o Ediție Specială dedicată paradei militare de 1 Decembrie. De Ziua Antena, de Sfântul Andrei și de Ziua Națională, telespectatorii vor descoperi poveștile unor oameni extraordinari: artiști care duc numele țării pe marile scene ale lumii, creatori de spectacol, oameni care transformă destine și comunități, români care demonstrează că nimic nu este imposibil și personalități care construiesc viitorul.

De Ziua Antena, Observator îi aduce în fața telespectatorilor pe cei care creează spectacole, depășesc granițe și duc talentul românesc pe cele mai importante scene ale lumii. Elena Păun, omul din culisele Neatza cu Răzvan și Dani, care trezește România de 19 ani, Mona Segall, producătoarea care a scris istorie în televiziune, Ruxandra Ion, creatoarea serialelor care captivează România, Emilia Vlad și Alex Pomană, producătorii din spatele distracției de la Furnicuțele, Vladimir Dembinski, producătorul din spatele aventurii Survivor și Alex Fotea și Arthur Orban, producătorii din spatele fenomenelor Insula Iubirii și Power Couple dezvăluie adrenalina din culise, provocările, deciziile dificile, emoțiile și momentele spectaculoase care dau viață unor producții urmărite de o țară întreagă. Tot duminică, reportaje speciale cu Alexandra Dariescu, pianista care dă tonul unei noi generații, Art Safari, un proiect care a transformat mersul la muzeu într-un fenomen, dar și Daniela Codarcea Kamiliotis, românca de la New York care a construit o carieră impresionantă în lumea designului vor putea fi urmărite ȋntreaga zi la Observator.

De Sfântul Andrei, Observator prezintă povești despre curaj, solidaritate și puterea de a le schimba altora viața. Oameni care au demonstrat că, uneori, putem deveni îngerii celor de lângă noi. Liliana Hristache, prima femeie româncă realeasă pentru al doilea mandat de viceprimar în Montreuil, Franța, ce astăzi luptă pentru integrare și acces la drepturi, povestea lui Mihai Neșu, despre cum un vis poate deveni realitate, dar și reportajul dedicat românilor în piepturile cărora bat inimi transplantate se văd luni la Observator.

De Ziua Națională, Observator celebrează românii care duc numele țării în lume și construiesc, prin munca și viziunea lor, viitorul generațiilor care vin. Cristian Mungiu, cel mai titrat regizor român al momentului, cel care a intrat în istoria cinematografiei mondiale după ce a câștigat de două ori Palme d'Or, Charlie Ottley, britanicul care a devenit român și a început renovarea unui vechi conac în care vrea să deschidă un han englezesc tradițional, în cinstea Regelui Charles, dar și curatorul Muzeului de Artă Modernă din New York (MoMA) Roxana Marcoci și fiica sa, Natalie Musteață, câștigătoarea premiul Oscar pentru scurtmetraj vin la Observator ȋn reportaje speciale despre talent, performanță și generații care duc mai departe pasiunea pentru creație.

De Ziua Națională, Observator transmite în direct parada militară de la București, într-o ediție specială, de la ora 10:45. Peste 2.000 de militari din 16 țări vor defila în fața românilor, alături de 130 de mașini și echipamente militare și 45 de aeronave. Un spectacol impresionant, în care tradiția, disciplina și tehnologia se întâlnesc sub același drapel. Sonia Simionov și Cristi Popovici vor aduce telespectatorilor pulsul unei zile istorice, cu atmosfera paradei, momentele spectaculoase și poveștile celor care defilează. O demonstrație de forță și onoare, într-o zi în care România își celebrează istoria și oamenii.

Luna decembrie vine cu momente decisive la Mireasa! Ediția specială de Ziua Națională dă startul numărătorii inverse până la finala din 18 decembrie!

De 1 Decembrie, Mireasa le pregătește telespectatorilor o ediție de sărbătoare, care deschide oficial sezonul de Crăciun în Casa concurenților. Cu un decor de poveste, ornamente festive, ținute moderne inspirate din portul tradițional românesc, muzică și voie bună, atmosfera va fi pe măsura ocaziei. Nu vor lipsi invitații speciali - Viorica și Ioniță de la Clejani vor veni cu muzică bună și energia lor inconfundabilă, într-o zi în care buna dispoziție, spiritul românesc și muzica se împletesc cu emoțiile și distracția.

Furnicuţele formatul care a reuşit să aducă o energie cu totul nouă pe piața media din România, ediţii speciale de sărbătoare

Scamă și Blană, cele două Furnicuțe care au reușit să devină rapid unele dintre cele mai îndrăgite personaje și au arătat că divertismentul poate avea mereu o nouă formă, alături de Cătălin Măruță, Radu Ciucă și Oase le-au pregătit multe surprize telespectatorilor ȋn zilele speciale de sărbătoare. Alessandra Stoicescu va fi invitata lor chiar de ziua Antena, ȋntr-o ediţie specială difuzată de la ora 17.00. Celebra jurnalistă va putea fi văzută în ipostaze inedite, așa cum sigur publicul nu a mai văzut-o, alături de oameni apropiați, printre care fiica ei, Sara, Simona Gherghe și Mircea Badea.

Sărbătoarea continuă ȋn stilul Furnicuţelor și pe 30 noiembrie, când actorul român de comedie Vasile Muraru ȋși va aniversa ziua de naștere în platoul „Furnicuțele” alături de colegii lui de la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, într-o ediție de colecție. Iar pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României, Furnicuţele trec graniţele ţării și petrec alături de frații de peste Prut: formația Zdob și Zdub vine la Antena 1, de la ora 17.00. Marea surpriză din platou va fi Bunica din deja celebrul videoclip „Bunica bate toba”, însă în emisiune își vor face apariția și Frații Advahov, alături de care au mers la Eurovision în anul 2022.

Când ei se-ntrec, câștigă o ţară-ntreagă. Chefi la cuţite – Hai la masă, România!

Competiția Chefi la cuțite continuă aprig în trei zile speciale: Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu trag linie după seria intensă de confruntări culinare, pentru a vedea, în funcție de clasament, câți concurenți va avea fiecare în echipă. Audițiile Chefi la cuțite încărcate de emoții, dar și luptele pline de adrenalină pentru amulete intră în faza finală pe 30 noiembrie și 1 decembrie – pentru ca pe 2 decembrie, suspansul să fie la cote maxime: urmează marele bootcamp, care culminează cu formarea echipelor sezonului 18!