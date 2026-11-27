Un nou schimb de replici dure între mama lui Claudio și Anne-Mary de la Mireasa. Doamna Crina a criticat-o pe concurentă, iar aceasta nu a rămas fără replică. Ce și-au spus la Capriciile iubirii.

Un nou schimb de replici între mama lui Claudio și Anne-Mary de la Mireasa! | Antena 1

Tensiunile continuă între mama lui Claudio și Anne-Mary! În ediția din data de 26 noiembrie Capriciile iubirii, doamna Crina a făcut mai multe comentarii la adresa concurentei și a spus că nu înțelege de ce aceasta este susținută de public. Anne-Mary a reacționat și i-a dat replica, explicând că nu încearcă să pară altcineva și că își trăiește emoțiile așa cum simte.

Un nou schimb de replici între mama lui Claudio și Anne-Mary de la Mireasa

Mama lui Claudio a acuzat-o pe Anne-Mary că nu ar fi fost sinceră în comportamentul ei și a pus sub semnul întrebării susținerea de care aceasta se bucură din partea telespectatorilor.

Doamna Crina a spus că a avut ocazia să o cunoască mai bine în perioada în care au locuit împreună și că, în opinia sa, atunci i-ar fi descoperit adevărata personalitate.

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„Cel mai bine lecții făcute le are ea (n.r. Anne-Mary) (...) Da (n.r. are aceeași părere rea despre Anne-Mary). Am conviețuit cu ea, am văzut-o cum este și i s-a văzut adevărata ei față. Așa, că a venit ea cu lecțiile foarte bine făcute. Ea nu știe la ce a venit aici (...) Pe ea o interesează ce vrea să o intereseze și ce nu o interesează, nu o interesează. Adică ea trântește cu lumea de pământ așa cum vrea ea. Nu știu ce văd susținătorii la ea atât de bun încât să o susțină. Ce susțin la ea?”, a declarat doamna Crina la „Capriciile iubirii”.

Cum a reacționat Anne-Mary după criticile mamei lui Claudio

Anne-Mary nu a lăsat declarațiile doamnei Crina fără răspuns. Concurenta a explicat că, dacă ar fi venit în emisiune cu totul pregătit de acasă, așa cum a fost acuzată, probabil nu ar fi făcut atât de multe greșeli pe parcursul competiției.

Tânăra a mai spus că nu încearcă să joace un rol și că își arată emoțiile așa cum le simte. Anne-Mary a recunoscut că are zile în care este calmă, dar și momente în care reacționează impulsiv sau este copleșită de sentimente.

„Dacă aveam lecțiile făcute nu făceam atâtea greșeli în emisiunea asta (...) Sunt un om real, am emoții, într-o zi îmi vine să zbor totul în aer, într-o zi sunt calmă, într-o zi iubesc, într-o zi plâng. Sunt reală”, a răspuns Anne-Mary.

Anne-Mary și Claudio au fost în centrul atenției încă de când tânărul a intrat în casa Mireasa. Cei doi au început o cunoaștere și au petrecut mult timp împreună. Relația lor nu a evoluat însă așa cum se așteptau unii dintre telespectatori.

La un moment dat, Claudio a decis să pună capăt apropierii dintre ei. Acesta a explicat că nu are sentimente suficient de puternice pentru Anne-Mary și că nu își dorește să continue pe plan sentimental. Chiar și după această decizie, cei doi au continuat să petreacă timp împreună și chiar au întreținut relații intime în casa Mireasa. Cu toate acestea, ulterior, ambii au susținut că își doresc să păstreze doar o relație de prietenie.

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