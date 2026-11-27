Rezultatele loto la extragerile de azi, 27 noiembrie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 26 noiembrie 2026, dar și ce report este pus în joc pentru următoarele extrageri, de duminică, 29 noiembrie 2026 | Shutterstock/ AI

Duminică, 29 noiembrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 27 noiembrie 2026, Loteria Română a acordat peste 13.000 de câștiguri.

Este un report la Noroc, la categoria I, de aproximativ 480.749,52 de lei, iar la categoria a II-a reportul este de aproximativ 184.155,12 de lei.

La Loto 5/40 se înregistrează un report în valoare de 991.165,00 de lei la categoria I.

Cel mai important report este la Joker, unde la categoria I sunt puși în joc pentru duminică 2.856.924,63 de lei.

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Descoperă în rândurile de mai jos ce alte premii există pentru extragerea următoare.

Câștiguri după extragerea Loto de joi, 26 noiembrie octombrie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerea Loto 6/49 din 26 noiembrie 2026 s-a câștigat premiul de categoria I in valoare de 3.029.871,28 de lei. La categoria a III-a s-au înregistrat trei câștiguri în valoare de 71.948,80 de lei.

Rezultate la Loto 6 din 49 din 26 noiembrie 2026: 6, 34, 36, 8, 39, 38

La extragerea Loto 5/40, la categoria a II-a s-a înregistrat un câștig în valoare de 112.058,50 de lei.

Rezultate la Loto 5 din 40 din 26 noiembrie 2026: 39, 1, 27, 10, 32, 7

Alte rezultate de la extragerile Loto de joi, 26 noiembrie 2026:

Rezultate Loto la Joker din 26 noiembrie 2026: 44, 31, 1, 19, 42 + 3

Rezultate Loto la Noroc Plus din 26 noiembrie 2026: 9 5 2 8 5 5

Rezultate Loto la Super Noroc din 26 noiembrie 2026: 3 2 0 7 1 9

Rezultate Loto la Noroc din 26 noiembrie 2026: 7 0 5 4 5 4 7

Report la Joker, la categoria I, de 2.856.924,63 de lei. La Loto 5/40 este în joc la categoria I un report în valoare de 991.165,00 de lei.

Duminică, 29 noiembrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 26 noiembrie 2026, Loteria Romana a acordat peste 13.000 de câștiguri.

Report Noroc categoria I: 480.749,52 lei

Report Noroc categoria II: 184.155,12

Report Loto 5/40 categoria I: 991.165,00 de lei

Report Super Noroc categoria I: 572.397,44 de lei

Report Super Noroc categoria II: 22.041,12 de lei

Report Joker categoria I: 2.856.924,63 de lei

Report Joker categoria II: 48.200,32 de lei

Report Noroc Plus categoria I: 179.310,72 de lei

Report Noroc Plus categoria II: 19.882,80 de lei