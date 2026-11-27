Duminică, 29 noiembrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 27 noiembrie 2026, Loteria Română a acordat peste 13.000 de câștiguri.
Este un report la Noroc, la categoria I, de aproximativ 480.749,52 de lei, iar la categoria a II-a reportul este de aproximativ 184.155,12 de lei.
La Loto 5/40 se înregistrează un report în valoare de 991.165,00 de lei la categoria I.
Cel mai important report este la Joker, unde la categoria I sunt puși în joc pentru duminică 2.856.924,63 de lei.
Descoperă în rândurile de mai jos ce alte premii există pentru extragerea următoare.
Câștiguri după extragerea Loto de joi, 26 noiembrie octombrie 2026. Ce a anunțat Loteria Română
La tragerea Loto 6/49 din 26 noiembrie 2026 s-a câștigat premiul de categoria I in valoare de 3.029.871,28 de lei. La categoria a III-a s-au înregistrat trei câștiguri în valoare de 71.948,80 de lei.
- Rezultate la Loto 6 din 49 din 26 noiembrie 2026: 6, 34, 36, 8, 39, 38
La extragerea Loto 5/40, la categoria a II-a s-a înregistrat un câștig în valoare de 112.058,50 de lei.
- Rezultate la Loto 5 din 40 din 26 noiembrie 2026: 39, 1, 27, 10, 32, 7
Alte rezultate de la extragerile Loto de joi, 26 noiembrie 2026:
Rezultate Loto la Joker din 26 noiembrie 2026: 44, 31, 1, 19, 42 + 3
Rezultate Loto la Noroc Plus din 26 noiembrie 2026: 9 5 2 8 5 5
Rezultate Loto la Super Noroc din 26 noiembrie 2026: 3 2 0 7 1 9
Rezultate Loto la Noroc din 26 noiembrie 2026: 7 0 5 4 5 4 7
Report la Joker, la categoria I, de 2.856.924,63 de lei. La Loto 5/40 este în joc la categoria I un report în valoare de 991.165,00 de lei.
Duminică, 29 noiembrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 26 noiembrie 2026, Loteria Romana a acordat peste 13.000 de câștiguri.
Report Noroc categoria I: 480.749,52 lei
Report Noroc categoria II: 184.155,12
Report Loto 5/40 categoria I: 991.165,00 de lei
Report Super Noroc categoria I: 572.397,44 de lei
Report Super Noroc categoria II: 22.041,12 de lei
Report Joker categoria I: 2.856.924,63 de lei
Report Joker categoria II: 48.200,32 de lei
Report Noroc Plus categoria I: 179.310,72 de lei
Report Noroc Plus categoria II: 19.882,80 de leiLuna decembrie aduce momente decisive la Mireasa! Ediția de Ziua Națională dă startul numărătorii până la finala din 18 ... Antena, 33 de ani! Trei zile de poveste, între 29 noiembrie și 1 Decembrie, cu ediții pline de veselie...