Furnicuțele 2026. Simona și Marius Urzică, confesiune despre fiica lor, Yasmin! Cum au aflat că nu aude

Episodul 11 al sezonului 2 din data de 22 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Marius Urzică și soția sa, Simona, au deschis un capitol extrem de sensibil și dureros din viața lor personală, vorbind despre fiica lor, Yasmin. Cei doi părinți au povestit despre momentul în care au primit diagnosticul crunt din partea medicilor și au aflat că micuța Iasmina are probleme severe de auz.

Marti, 22.09.2026, 18:12