Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară

Chef Roxana Blenche a anunțat că așteaptă cel de-al doilea copil.

Publicat: Joi, 27 Noiembrie 2025, 08:39 | Actualizat Joi, 27 Noiembrie 2025, 10:03
Chef Roxana Blenche și soțul ei au anunțat că vor deveni părinți pentru a doua oară. | Antena 1

Chef Roxana Blenche, fosta concurentă Chefi la cuțite și gazda show-ului culinar Hello Chef, a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară.

Vedeta a pozat cu burtica de gravidă, într-o ținută neagră, alături de soțul ei Cătălin, amândoi fiind extrem de emoționați pentru că urmează ca familia lor să se mărească.

Chef Roxana Blenche va deveni mamă pentru a doua oară

Roxana Blenche și soțul ei mai au o fetiță pe nume Olivia. Chef Blenche a mărturisit că este o bucurie imensă pentru ea să se gândească la faptul că fiica ei va fi în curând surioară mai mare. De asemenea, ea a mai spus că știe că soțul ei va fi un tată extraordinar pentru cei doi copii ai lor pentru că îl vede cât de implicat este în creșterea și educarea Oliviei.

“Astăzi scriu cu inima plină până la margini… pentru că în curând vom fi patru.
Uneori viața are un mod incredibil de a ne surprinde exact când devenim pregătiți, chiar dacă nu realizăm asta pe moment. Iar minunea asta mică a ales să vină acum, într-un moment în care iubirea noastră e mai așezată ca niciodată, în care ne simțim întregi, liniștiți și recunoscători pentru tot ce trăim.

Olivia va fi soră mai mare și știu, știu cu toată inima mea, că va fi cea mai minunată soră mai mare. Deja are atât de multă grijă, atât de multă lumină în ea, încât mi-e imposibil să nu-mi imaginez cum îl va iubi pe frățiorul sau surioara ei încă din prima clipă.

Și mai știu ceva: Cătălin va fi cel mai bun tată din lume pentru încă un pui. Pentru că este deja. L-am văzut în momentele mici și mari, în răbdare, în joaca lor, în felul în care o protejeazã pe Olivia și n-am niciun dubiu.

Iar eu… eu promit să încerc să fiu cea mai bună mamă pentru Olivia și pentru micuțul care vine.
Nu perfectă, dar prezentă. Caldă. Acolo. Cu brațele deschise și cu sufletul mereu plin pentru ei. De-acum povestea noastră devine și mai mare, și mai frumoasă.
Bine ai venit în universul nostru, suflet mic. Te așteptăm cu emoție, cu bucurie și cu o iubire care deja n-are margini”, a scris Roxana Blenche la postarea pe care a făcut-o pe contul ei de Instagram.

În secțiunea de comentarii a postării ei de Instagram, chef Roxana Blenche a primit mesaje de felicitare din partea fanilor și a fost surprinsă să vadă câtă lume s-a bucurat de frumoasa veste.

colaj chef roxana blenche
+9
Mai multe fotografii

