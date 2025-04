Hello Chef sezon 9, 26 aprilie 2025. Rețeta Roxanei Blenche pentru Clătita Fantasy. Ce a ales Daniela Condurache

În episodul 10 al sezonului 9 Hello Chef, din 26 aprilie 2025, chef Roxana Blenche și chef Samuel au gătit pentru Daniela Condurache patru rețete. Este vorba despre pârjoale moldovenești cu cartofi la cuptor și mărăr, vinete gratinate italienești, clătită fantasy și ouă mimosa cu ton.

Ediția 10 din Hello Chef, sezonul 9, a adus în atenția telespectatorilor noi rețete savuroase, iar de data aceasta cel care a lansat noi provocări pentru pentru chef Roxana Blenche și pentru chef Samuel Le Torriellec a fost chiar Daniela Condurache, cântăreață română de muzică populară.

Ea și-a dorit să mănânce pârjoale moldovenești cu piure și vinete gratinate tradiționale, însă pentru un meniu complet, chefii s-au gândit să le mai pregătească încă două preparate delicioase:

Hello Chef sezon 9, 26 aprilie 2025. Rețeta Roxanei Blenche pentru Clătita Fantasy

Chef Roxana Blenche și chef Samuel au tras la sorți și și-au împărțit preparatele în felul următor: ea a ales să gătească vinete gratinate italienești, în timp ce el a ales pârjoale moldovenești cu cartofi la cuptor și mărăr. Pentru desert, Roxana Blenche a ales să o impresioneze pe invitata ediției de sâmbătă, 26 aprilie, cu o Clătită Fantasy.

Iată cum a preparat Roxana Blenche Clătita Fantasy!

Ingrediente vinete Clătită Fantasy

făină 1 kg

lapte 1 l

ouă 5 buc

zahăr 500 de grame

smântănă lichidă 300 ml

unt 70 g

zahăr vanit 1 plic

mascarpone 500 de grame

frișcă lichidă 200 de grame

kiwi 2 buc

banane 2 buc

zmeură 125 de grame

afine 125 de grame

mure 100 de grame

căpșune 100 de grame

mentă proaspătă 5 grame

sare

Mod de preparare Clătită Fantasy

Primul pas este de a amesteca laptele cu 2 ouă întregi, un praf de sare, făină și apă minerală.

Pentru obținerea texturii potrivite de caramel sărat este nevoie de un amestec din zahăr, sare, unt și smântână lichidă. Acesta se pune în tigaie, iar când se topește se adaugă unt, smântână lichidă (sau frișcă lichidă) și sare. Se amestecă bine până când se omogenizează bine.

Între timp se prăjesc clătitele și apoi se trece la cremă.

Într-un bol se bate frișca lichidă cu mixerul și apoi se amestecă cu mascarpone cu zahăr.

Se taie fructele în bucăți mici și se toarnă cremă peste o clătită. Se împăchetează clătita în stil plic și se adaugă căpșune, mure, afine, zmeura, kiwi, banane. Se toarnă caramenlul cu o lingură și apoi este gata se savurat!

Poftă bună!

Hello Chef sezon 9, 26 aprilie 2025. Ce verdict a dat Daniela Condurache

Daniela Condurache a fost captivată de absolut toate gusturile, însă cele două preparate câștigătoare au fost vinetele gratinate italienești și clătita fantasy, motiv pentru care scorul sezonului 9 este 7 - 9 pentru Roxana Blenche.

Iată și momentul verdictului!

Episodul integral este disponibil în AntenaPLAY!

Cel de-al nouălea sezon al cooking show-ului continuă să împletească armonios mâncarea tradiţională cu bucătăria internaţională, rămânând o sursă constantă de inspirație culinară pentru telespectatori. În noul sezon, chef Roxana şi Chef Samuel vor fi provocaţi de fiecare vedetă care le va fi alături în platoul Hello Chef să gătească o farfurie tradiţională şi una internaţională, ambele cu impact cu emotional pentru invitaţi, şi totodată, reinterpretate în stil fine dining de către cei doi chefi.

„Noul sezon Hello Chef e super fain, efervescent, vine şi cu noua mea schimbare de look. Părerea mea este că e cel mai fain sezon, ne-am închegat extraordinar, ca şi echipă, eu şi Sam, reţetele sunt super faine, atât tradiţionale, care sunt, de fapt, amintirile din copilărie ale invitaţilor, cât şi din străinătate, ce le-a plăcut foarte mult lor din zonele în care au călătorit. Ca de fiecare dată, şi în acest sezon am avut invitaţi deosebiţi, pe care abia aşteptăm să îi aducem în casele dumneavoastră, în fiecare sâmbătă, de la ora 14.30!”, dezvăluie chef Roxana Blenche.

La rândul lui, chef Samuel le Torriellec spune: „Pentru mine, noul sezon va fi wow! Eu şi Roxana avem o conexiune foarte specială, ne completăm foarte bine. Facem atât reţete uşor de încercat acasă, cât şi unele mai dificile, dar foarte bune ca sursă de inspiraţie. Ne-am distrat de minune la filmări, facem o echipă grozavă şi sperăm să aducem această bunădispoziţie şi în casele celor care ne urmăresc!”.

Şi în acest sezon, cei doi chefi vor împărtăşi experienţele lor gastronomice, dar şi personale, vor dezvălui momente importante din carierele lor şi vor explica semnificaţia culturală şi povestea din spatele fiecărui preparat. Tehnicile de gătit şi sfaturile esenţiale în bucătărie nu vor lipsi nici de această dată din sezonul care îi va avea ca invitaţi pe Ovidiu Lipan Ţăndărică, Ramona Olaru, Marian Godină, Vlad Craioveanu, Giulia şi Vlad Huidu, Anca şi DOC, Bella Santiago şi Nicu Grigore şi mulţi alţii.

