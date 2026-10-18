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O seară cu imagini puternice și două coliere aruncate în foc, într-o ediție Insula Iubirii, lider de audiență!

Orice decizie aduce efecte pe termen lung, iar concurenții prinși în cel mai dur test al relațiilor resimt acest lucru cu fiecare zi trăită în Thailanda! Cuplurile au avut parte de noi premiere și de decizii extrem de importante, într-o ediție în care trăirile au atins cele mai înalte cote. Poveștile continuă și săptămâna viitoare, vineri de la 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Duminica, 18 Octombrie 2026, 09:10 | Actualizat Duminica, 18 Octombrie 2026, 09:12
Ediția a fost una încărcată de emoții, cu discuții de neratat
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Noutatea serii a fost adusă de apariția în vile a unor cutii misterioase care ascundeau o tabletă cu un mesaj de la Radu Vâlcan. Participanții au aflat astfel că pentru următorul date nu vor mai face alegeri, ci vor surprinși direct la destinație cu apariția ispitei potrivite! Data viitoare vom vedea cine va avea parte de întâlniri, dar și care va fi atmofera.

Deși în ambele case se simțea o oricare tensiune, totul s-a schimbat când flăcările s-au aprins atât la fete, cât și la băieți! Bonfirele care au urmat au demonstrat cât de mult contează răspunsurile care încep să apară. Bianca Iotu și Remi au decis să arunce în foc colierele care simbolizau conexiunea lor, iar Prințesa a avut parte de noi șocuri și de multe lacrimi, când a văzut ce mai face soțul ei.

Ediția a fost una încărcată de emoții, cu discuții de neratat, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:00 – 23:29, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției a înregistrat 6.4 puncte de rating şi 25.2% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 5.4 puncte de rating şi 21.3% cota de piaţă. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:19, aproape 1.2 milioane de telespectatori au fost atenți la intensitatea momentelor.

Antena 1 a condus clasamentul audienţelor pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19:00 – 00:00) cu 5.5 puncte de rating și 23.2% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, față de locul 2, PRO TV, care avea 5.2 puncte de rating și 22.1% cotă de piață.

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Insula Iubirii, show-ul fenomen, se vede în fiecare vineri, de la ora 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Sursa: Fifty5Blue

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban și Național

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➡️ Vezi In puii mei sezon nou online pe AntenaPlay: https://goo.gl/yvtSjF, la fel şi toate sezoanele integrale.

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