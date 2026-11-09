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Cerere în căsătorie surpriză la Mireasa! Maria a făcut primul pas și l-a cerut pe Adrian de soț

Maria l-a cerut în căsătorie pe Adrian, la Mireasa, și a organizat un moment inspirat din tradițiile nunții românești. Ce a făcut concurenta cu inelul și cum a reacționat iubitul ei.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 09 Noiembrie 2026, 13:47 | Actualizat Luni, 09 Noiembrie 2026, 13:50
Cerere în căsătorie surpriză la Mireasa! Maria a făcut primul pas și l-a cerut pe Adrian de soț | antena 1
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Moment neașteptat în casa Mireasa! Maria a decis să preia inițiativa și l-a cerut în căsătorie pe Adrian, spre surprinderea celor din jur. Concurenta a pus la cale un moment special, în care nu au lipsit nici câteva dintre tradițiile unei nunți românești. Deși Adrian a acceptat propunerea, cei doi au dezvăluit că totul a fost, de fapt, o glumă.

Maria a fost cea care a făcut cererea în căsătorie

În mod obișnuit, bărbații sunt cei care fac primul pas atunci când vine vorba despre o cerere în căsătorie. Maria a ales însă să schimbe rolurile și să îl întrebe pe Adrian dacă vrea să îi fie soț.

Concurenta a povestit că nerăbdarea a făcut-o să ia inițiativa, mai ales că nu știa când va veni momentul în care partenerul ei îi va adresa marea întrebare.

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„Am zis că sunt eu mai nerăbdătoare și dacă nu mă cere el, îl cer eu. Spre surprinderea mea, a zis «da» din prima”, a povestit Maria în emisiunea „Mireasa – Direct din Culise”.

Momentul a fost organizat cu tot cu elemente inspirate din tradițiile românești. Cei doi au avut parte de învelitul mirelui, dar și de bărbierit, rolurile fiind, de această dată, inversate. Maria a povestit că Belu i-a pus spumă de bărbierit, iar Valentin a fost cel care a îndeplinit ritualul bărbieritului.

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Ce s-a întâmplat cu inelul oferit de Maria

Un alt detaliu care a atras atenția a fost inelul pe care Maria i l-a oferit lui Adrian. Concurenta a explicat că bijuteria a fost doar de formă și că a luat-o înapoi după momentul cererii.

„Inelul i l-am dat decât de fală și i l-am luat înapoi. Am zis că mă duc să i-l strâng”, a mai spus aceasta.

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Așadar, deși scena a semănat cu o adevărată cerere în căsătorie, cei doi au ținut să precizeze că nu a fost un pas oficial spre nuntă. Adrian a confirmat că momentul a fost un pamflet.

Chiar și așa, gestul Mariei a adus un moment amuzant în casa Mireasa și a arătat că tânăra nu se sfiește să preia inițiativa în relația cu Adrian.

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