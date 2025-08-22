Antena Căutare
Adevărul despre buturuga pe care stă Radu Vâlcan la Insula Iubirii. Prezentatorul a fost dat de gol de Speak și Ristei

Speak și Ristei au vizitat locul unde se filmează momentele de la bonfire de pe Insula Iubirii și l-au dat de gol pe Radu Vâlcan. Ce au descoperit cei doi în Thailanda.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Vineri, 22 August 2025, 13:19 | Actualizat Vineri, 22 August 2025, 13:22
Ce au descoperit Speak și Ristei pe platoul de filmare de la Insula Iubirii, din Thailanda

Fenomenul Insula Iubirii a cucerit o țară întreagă, însă o întrebare a tot apărut în gândul fanilor: „Cum rezistă Radu Vâlcan atâta timp pe buturuga de la bonfire?”. După 9 sezoane, misterul a fost deslușit! Speak și Florin Ristei au vizitat locul în care se filmează momentele cheie din Thailanda și au dezvăluit „secretul” prezentatorului.

Speak și Ristei, pe platoul de filmare de la Insula Iubirii. Ce au descoperit cei doi

În cel mai nou episod de „Aventura Strigati Ura” cu Speak și Ristei, cei doi au ajuns în locul în care se filmează bonfire-ul de la Insula Iubirii. Cei doi au pășit pe urmele concurenților, pe celebrul pod și în locul în care participanții află cele mai dure adevăruri din relațiile lor.

„Mamă, cadrul de la TV!”, a strigat Speak când l-a văzut pe Ristei pășind spre bonfire.

Citește și: Ce părere are Adela Popescu de faptul că soțul ei, Radu Vâlcan, este înconjurat de ispite la Insula Iubirii: „Știm foarte bine”

Ei au continuat drumul și au fost extrem de surprinși când au dat de celebra buturugă pe care stă Radu Vâlcan la bonfire. Aceștia au filmat totul și au fost extrem de surprinși să vadă că bucata de lemn are spătar. Astfel, se explică cum prezentatorul poate sta atâtea ore la cadru.

Amintim că în acest sezon a avut loc cel mai lung bonfire din istoria Insula Iubrii și în trecut, au fost momente de final în care filmările au început noapte și s-au încheiat după răsărit.

„Are spătar Radu, mă! Eu mereu am fost curios cum de stă Radu atâta timp, cu oamenii ăia acolo și nu-l doare cârca! Pentru că noi la Fiertzi am încercat să aducem niște buturgi să stăm și noi pe d-alea și când m-am pus am zis: „Unde stau eu două ore?! Are spătar, mă, e mascat! Buturugă personalizată”, au spus aceștia extrem de entuziasmați.

„Oare buturugile astea le aduc din țară?”, a mai întrebat Speak.

„Nu cred că aduc nimic din țară, în afară de echipament. Să vină Radu << Bă, eu am buturuga mea >>”, a mai adăugat Ristei.

Fenomenul Insula Iubirii sezonul 9, provocări și trădări

Emisiunea Insula Iubirii sezonul 9 a început pe 21 iulie 2025! Thailanda. Cupluri. Ispite. Vara. Sentimente. Trăiri. Împăcări. Despărțiri. Iubire. Gelozie. Show fenomen. Așteptare. Freamăt. Din 21 iulie 2025, fenomenul Insula Iubirii a revenit la Antena 1 și în AntenaPLAY! Cinci cupluri decise să trăiască experiența vieții lor vor avea parte de cel mai important test al relației lor.

În sezonul 9 al show-ului Insula Iubirii, cinci cupluri curajoase au ales să-și pună relația la încercare într-unul dintre cele mai intense și provocatoare emisiuni. Fiecare pereche a venit cu propria poveste: unele aflate mai la început de drum, altele legate de ani buni de iubire, dar toate unite de aceeași întrebare: „Suntem cu adevărat făcuți unul pentru celălalt?”

Citește și: Insula Iubirii, 20 august 2025. Motivul pentru care Radu Vâlcan le-a atras atenția Biancăi Dan și Mariei Avram la bonfire

Se anunță un sezon incendiar, completat de imagini exclusive, disponibile numai în AntenaPLAY!

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

colaj foto radu valcan, speak și florin ristei la insula iubirii
+9
Cât despre Ceremoniile Focului, pe Insula EXTRA abonații pot urmări Bonfire integral, în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, reacțiile complete la vederea partenerilor în preajma ispitelor și replicile la cald date de concurenți și concurente în timpul Ceremoniei Focului vor putea fi analizate în detaliu pe Insula EXTRA!

Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 6. Momentele prin au trecut Anda și Joseph Adam pe parcursul competiției
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 6. Momentele prin au trecut Anda și Joseph Adam pe parcursul competiției Joi, 21.08.2025, 23:59
Mireasa sezonul 12, 22 august 2025. Emily, deranjată de replica lui Adin Mireasa sezonul 12, 22 august 2025. Emily, deranjată de replica lui Adin Vineri, 22.08.2025, 14:29 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 21 august 2025. Testul cuplurilor! Iustina și Cornel Luchian răspund celor mai picante întrebări Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 21 august 2025. Testul cuplurilor! Iustina și Cornel Luchian răspund celor mai picante întrebări Joi, 21.08.2025, 19:00 Insula iubirii Sezonul 9, 20 august 2025. Săruturi în largul mării între Ella Vișan și ispita Teo: „Chimia nu este doar fizică" Insula iubirii Sezonul 9, 20 august 2025. Săruturi în largul mării între Ella Vișan și ispita Teo: „Chimia nu este doar fizică" Miercuri, 20.08.2025, 23:30
