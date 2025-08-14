Antena Căutare
Ce părere are Adela Popescu de faptul că soțul ei, Radu Vâlcan, este înconjurat de ispite la Insula Iubirii: „Știm foarte bine"

Radu Vâlcan a vorbit despre părerea soției sale, Adela Popescu, în ceea ce privește faptul că este înconjurat de ispitele la Insula Iubirii. Prezentatorul TV a dezvăluit dacă partenera lui este geloasă sau nu.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 14 August 2025, 15:31 | Actualizat Joi, 14 August 2025, 17:11
Radu Vâlcan a vorbit despre părerea soției sale, Adela Popescu, în ceea ce privește faptul că este înconjurat de ispitele la Insula Iubirii

Radu Vâlcan și Adela Popescu trăiesc o frumoasă poveste de iubire de mulți ani, iar din rodul iubirii lor s-au născut trei copii minunați. Atunci când nu se află alături de micuții lor, prezentatorul TV și soția lui sunt pe platourile de filmare.

Deși are o carieră ce îl face să fie destul de des plecat de acasă, Radu Vâlcan nu uită să petreacă momente de neuitat cu familia lui. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că soția lui îl vizitează atunci când se află în Thailanda, la filmările pentru Insula Iubirii.

Cei doi au o căsnicie specială și nu pot sta prea mult departe unul de celălalt. Așadar, aceștia găsesc mereu o cale de mijloc pentru a menține aprinsă flacăra iubirii.

Recent, prezentatorul TV a vorbit despre cât de mult îl susține partenera lui în proiectele pe care le are. Se pare că Adela Popescu este un adevărat sprijin pentru soțul ei.

„Sunt mai bătrân. Merg spre 50 de ani! Mai înțelept, mai matur… Am învățat foarte mult de-a lungul celor nouă sezoane. M-au ajutat foarte mult poveștile lor, pentru că au fost mulți concurenți de-a lungul timpului. Ce să zic, mă văd mai matur și mai înțelept. Am o familie frumoasă, o familie care mă susține, o familie care îmi este alături și, de fiecare dată când particip la un asemenea proiect, care, repet, tot timpul o spun, este intens, este greu, este pe alocuri apăsător, abia aștept să mă refugiez lângă ei și să îmi trăiesc liniștea. Liniștea de care avem toți nevoie”, a povestit acesta, potrivit libertatea.ro.

Ce părere are Adela Popescu de faptul că Radu Vâlcan este înconjurat de ispite la Insula Iubirii

De asemenea, Radu Vâlcan a scos la iveală faptul că Adela Popescu nu este o persoană geloasă și că înțelege perfect situația în care se află atunci când este pe platoul de filmare, unde chiar și ea l-a însoțit.

„Suntem profesioniști amândoi, asta este meseria noastră. Știm foarte bine ce facem, de ce suntem aici. Nu există… Mi s-a mai pus întrebarea asta. Și ei i s-a mai pus întrebarea asta. Nu! E un serviciu la care merg cu plăcere. Ea este alături de mine, a și fost cu mine în Thailanda. Și cu copii… Sezonul ăsta a venit singură, fără copii, dar sunt momente foarte bune pentru noi, de relaxare. Doar noi doi! Pentru părinți sunt foarte importante momentele acestea.

Copiii n-au fost la filmări, ei au fost de câteva ori după ce am terminat filmările. A venit Adela cu ei. Dar Adela a fost de 2-3 ori și în timpul filmărilor, doar ea. Și faptul că era acolo, eu filmam și o simțeam acolo în stânga mea, mă relaxa și aveam mai mult vibe, mai multă putere de muncă, după multe ore de somn. Cine este în situația noastră știe foarte bine despre ce este vorba”, a mai adăugat prezentatorul TV, conform sursei citate.

