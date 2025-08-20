Insula Iubirii, 20 august 2025. Motivul pentru care Radu Vâlcan le-a atras atenția Biancăi Dan și Mariei Avram la bonfire

În ediția 15 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 20 august 2025, Radu Vâlcan a ținut să le atragă atenția Biancăi Dan și Mariei Avram pentru discuțiile codificate pe care le au în vilă. Cele două au văzut câteva imagini care le-au luat prin surprindere.

În ediția 15 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 20 august 2025, Radu Vâlcan a ținut să le atragă atenția Biancăi Dan și Mariei Avram pentru discuțiile codificate pe care le au în vilă | Antena 1

La bonfire-ul de miercuri, 20 august 2025, Bianca Dan și Maria Avram au avut parte de o surpriză neașteptată. Chiar înainte de a spune pentru cine s-a aprins flacăra ispitei, Radu Vâlcan a decis să lămurească o situație controversată.

Prezentatorul TV le-a atras atenția pentru discuțiile codificate și atitudinea pe care o au în vilă. Acesta le-a dat se înțeles că sunt filmate tot timpul, iar aceste detalii nu au fost trecute cu vederea.

„Ne întâlnim la ceremonia focului pentru a vedea și analiza imaginile. Orice lucru ascuns se află mai devreme sau mai târziu. Ionela, tu ai venit mai târziu aici, la Insula Iubirii, dar te-ai integrat foarte repede.

Citește și: Insula Iubirii, 18 august 2025. Ella și Teo au petrecut noaptea împreună și au uitat de camerele de filmat! Ce s-a întâmplat

Eu sunt sigur că deja aveți un limbaj comun, fie că este codat sau nu. Am dreptate? Vorbiți în șoaptă. Vedem acum un material și poate mă ajutați să înțeleagă oamenii care se uită la voi ce vreți voi să transmiteți acolo”, le-a zis Radu Vâlcan.

Cum au reacționat Bianca Dan și Maria Avram atunci când au văzut imaginile cu ele. Ce le-a mai spus Radu Vâlcan în ediția 15 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 20 august 2025

Bianca Dan și Maria Avram au privit uluite filmulețul de pe tabletă. Un lucru este cert, acestea nu se așteptau ca limbajul lor codificat să atragă atenția producției. Așadar, reacția lor a fost pe măsura așteptărilor.

„A fost ideea ei!”, a spus iubita lui Marian Grozavu, după ce a văzut imaginile.

„Ok, să înțeleg că Maria este capul răutăților pe insula voastră? Cum este cu unghiurile camerelor? Cum trebuie să stai ca să nu se interpreteze?”, a întrebat prezentatorul TV.

„Ele stau cu spatele, iar eu cu față”, i-a răspuns Maria Avram.

„Ea ne face semne, iar noi deslușim”, a completat Bianca Dan.

„Deci s-a format un club al șușotelilor în care a intrat și Ionela. Să vă reamintesc unde suntem, unde ne aflăm. Ce credeți că înțelege publicul din ceea ce vede la voi. Voi ce mesaj transmiteți până la urmă? Ați vrut să veniți aici într-o emisiune televizată, iar pe parcurs ați decis să vă ascundeți de camere”, a mai zis Radu Vâlcan.

Cele două concurente au negat afirmațiile prezentatorului TV, spunând că nu evită camerele de filmat.

Citește și: Insula Iubirii, 18 august 2025. Marius și Oana Monea, seară fierbinte. Ce s-a întâmplat la bonfire și la date

„Acum vorbim destul de liber, dar probabil la început... Mai facem și acum, dar nu la modul să ascundem ceva, e o chestie mai inocentă aș putea spune”, a mai dezvăluit Maria Avram.

Insula Iubirii sezonul 9 se difuzează în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Insula PLUS și Insula EXTRA se văd în AntenaPLAY

În iulie, platforma AntenaPLAY le aduce abonaților nu doar episoade integrale din sezonul 9 al show-ului lor favorit, Insula Iubirii, ci și imagini pe care aceștia nu au ocazia să le vadă la televizor.

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

Cât despre Ceremoniile Focului, pe Insula EXTRA abonații pot urmări Bonfire integral, în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, reacțiile complete la vederea partenerilor în preajma ispitelor și replicile la cald date de concurenți și concurente în timpul Ceremoniei Focului vor putea fi analizate în detaliu pe Insula EXTRA.